Farski otoci očitali lekciju Crnogorcima, Makedonci iščupali bod

Podijeli :

Guliver Image

Rukometaši Crne Gore pretrpjeli su poraz od Farskih Otoka 37:24 u drugom kolu Skupine D Europskog prvenstva, čime su izgubili sve šanse za prolaz u dalje. Sjeverna Makedonija odigrala je neriješeno protiv Portugala 29:29 u okviru Skupine B i time zadržala kakve-takve šanse za plasman među 12 najboljih.

Debi Didiera Dinarta na mjestu izbornika Crne Gore na velikim natjecanjima nije prošao prema planu. Crna Gora je već nakon dvije utakmice izgubila sve izglede za plasman u glavnu rundu Europskog prvenstva, pa joj preostaje najprije nadati se da Švicarska neće pobijediti Sloveniju, a potom i da će u posljednjem kolu pobjedom nad Švicarskom izboriti mjesto jedne od tri najbolje trećeplasirane reprezentacije i status nositelja u doigravanju za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine.

Farski Otoci pružili su veliku lekciju crnogorskim rukometašima. Crna Gora držala se ravnopravno do 4:4, a potom su Farani počeli povećavati prednost. To su činili praktički do samog kraja, da bi na kraju stigli do uvjerljive pobjede.

U pobjedničkoj momčadi čak su trojica igrača postigla po devet pogodaka – Skipagotu, Teigum i Mittun. U redovima Crne Gore Bakić, Borozan, Čepić i Ćorsović postigli su po tri gola.

Sjeverna Makedonija bila je na pragu eliminacije. U derbiju skupine B protiv Portugala gubila je gotovo neprestano od polovice prvog poluvremena do same završnice. Portugalci su vodili i s pet pogodaka razlike (19:14), no Makedonci su serijom 5:1 uspjeli izboriti izjednačenu završnicu. Na kraju je Velkovski 51 sekundu prije kraja postigao pogodak kojim je Makedoncima donio veliki bod – bod koji ih i dalje drži u igri za plasman dalje.

U makedonskoj reprezentaciji briljirao je Filip Kuzmanovski s čak 15 pogodaka.

U skupini F Island je upisao i drugu pobjedu na prvenstvu. Svladao je Poljsku 31:23 i napravio veliki korak prema Glavnoj rundi.