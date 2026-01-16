Farski Otoci imaju 56 tisuća stanovnika, svaki deveti doći će na rukometni Euro

Podijeli :

Vilhelm Poulsen Recken by Guliver

Više od 10 posto stanovništva Farskih Otoka planira putovati u Oslo kako bi podržalo rukometnu reprezentaciju na Europskom prvenstvu 2026. godine.

Ulaznice za utakmice kupilo je 6.500 građana te autonomne pokrajine unutar Kraljevine Danske, nastavljajući tradiciju velike navijačke podrške koju su pokazali i prije dvije godine u Berlinu, kada je Farska reprezentacija debitirala na europskoj smotri.

Navijači će u Norvešku stizati zračnim i morskim putem. Nacionalna aviokompanija Atlantic Airways organizirala je 18 letova za Oslo kojima će prevesti 3.000 putnika, a ukupno je rezervirano 26 letova. Trajekt MS Norröna također prevozi oko 1.000 putnika.

Farski rukomet doživljava svoje „zlatno doba“, predvođen talentiranom generacijom mladih igrača. Ovo će im biti drugi nastup na europskim prvenstvima; premijeru su imali 2024. u Njemačkoj, gdje su osvojili jedan bod u skupini s Poljskom, Norveškom i Slovenijom.

Pojava Farskih Otoka na velikom natjecanju iznenadila je mnoge, s obzirom na to da se radi o naciji od oko 56 tisuća ljudi koja nije samostalna država, već autonomna pokrajina u sastavu Danske. Farski Otoci su tako najmanja „zemlja“ po broju stanovnika koja se ikada kvalificirala na europsko prvenstvo u momčadskom sportu. U prvom dijelu natjecanja nalaze se u skupini sa Švicarskom, Slovenijom i Crnom Gorom.