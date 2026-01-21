Evo s kim i kada Hrvatska otvara drugi krug Europskog prvenstva u rukometu

21. sij 2026
Nakon poraza od Švedske 33:25, hrvatske rukometaše čekaju novi izazovi u drugom krugu.

Nije išlo večeras protiv jednog od domaćina ovogodišnje europske smotre, ali zato je tu drugi krug da Hrvatska proba izboriti polufinale. Hrvatska u drugi krug ulazi bez ijednog boda.

Prvi protivnik za Sigurdssonove izabranike je Island s kojim igramo u petak u nešto ranijem terminu (vrlo vjerojatno u 15:30) u Malmou.

U petak igraju i ostali protivnici iz naše grupe, Slovenija protiv Mađarske, dok će Švedska odmjeriti snage sa Švicarcima.

