EHF otpisao Hrvatsku? Pad od dva mjesta, ispred nas su Island i Mađarska

Rukomet 22. sij 202619:00 0 komentara
GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Hrvatska je teško poražena od Švedske, ali nakon toga dogodio se jedan zanimljiv potez.

Naime, EHF je objavio ljestvicu najjačih europskih reprezentacija, a Hrvatska je nakon poraza od Švedske u skupini pala za čak dva mjesta i sada je tek deveta reprezentacija svijeta.

EHF nam ne daje nikakve šanse za polufinale, tu smo već otpisani, a ne samo to, bolji od Hrvata su Mađari i Island, reprezentacije s kojima će Hrvatska tek igrati u drugom krugu europske smotre.

Hrvatska je na Euro došla kao druga najbolja reprezentacija svijeta, no EHF to gleda drugačije pa su ispred nas Španjolci, Mađari, Nijemci, Islanđani, Portugalci, Danci, Šveđani i Francuzi kao prvi favoriti prvenstva.

