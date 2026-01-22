EHF otpisao Hrvatsku? Pad od dva mjesta, ispred nas su Island i Mađarska

Podijeli :

GonzalesxPhoto TobiasxJorgensen via Guliver

Hrvatska je teško poražena od Švedske, ali nakon toga dogodio se jedan zanimljiv potez.

Naime, EHF je objavio ljestvicu najjačih europskih reprezentacija, a Hrvatska je nakon poraza od Švedske u skupini pala za čak dva mjesta i sada je tek deveta reprezentacija svijeta.

EHF nam ne daje nikakve šanse za polufinale, tu smo već otpisani, a ne samo to, bolji od Hrvata su Mađari i Island, reprezentacije s kojima će Hrvatska tek igrati u drugom krugu europske smotre.