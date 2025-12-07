Danska i Norveška ostale stopostotne na SP-u

Rukometašice Danske i Norveške osvojile su prva mjesta u skupinama I i 4 na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Nizozemskoj i Njemačkoj sa stopostotnim učincima.
Danska je u Rotterdamu sa 28-27 svladala Mađarsku, dok je Norveška u Dortmundu deklasirala Brazil sa 33-14 u izravnim dvobojima za prvo mjesto u skupini.
Andrea Ullrika Hansen je sa šest golova predvodila Dansku, dok je Petra Simon zabila osam golova za Mađarsku.
Danska je osvojila prvo mjesto sa 10 bodova pa će u srijedu u četvrtfinalu igrati protiv drugoplasirane ekipe iz skupine 3, a to će biti poraženi iz dvoboja Francuska – Nizozemska koji se igra u ponedjeljak, dok je Mađarska ostala druga sa sedam bodova pa će u četvrfinalu na boljeg iz dvoboja Francuska – Nizozemska.
Vilde Mortensen je sa šest golova bila najefikasnija u sastavu Norveške, dok je Kelly De Abreu Rosa zabila triput za Brazil. Norveška će tako u četvrtfinalu u utorak igrati protiv Crne Gore, dok će Brazil na Njemačku.
