Cindrić i Martinović izborili finale Svjetskog klupskog prvenstva

xGonzalesxPhoto MadsxAndersenx

Rukometaši Barcelone i Veszprema izborili su plasman u finale 19. izdanja Svjetskog klupskog prvenstva koje se održava u Kairu, a odlučujući susret na rasporedu je u četvrtak, 2. listopada.

Barcelona je u polufinalu bila bolja od egipatskog Al Ahlyja rezultatom 26:21, dok je Veszprem izborio finale svladavši Magdeburg 23:20 u reprizi lanjskog finalnog ogleda.

Mađarski klub do pobjede su predvodili Ali Zein i Ahmed Adel s po pet pogodaka, dok su hrvatski reprezentativci Luka Cindrić i Ivan Martinović upisali po dva gola. Vratar Rodrigo Corrales briljirao je s 13 obrana. Kod Magdeburga, najefikasniji su bili Tim Hornke s pet te Felix Claar i Gisli Kristjansson s po četiri pogotka.

U drugom polufinalnom susretu, Barcelona je rutinski svladala Al Ahly. Najraspoloženiji u španjolskoj momčadi bili su Timothey N’Guessan sa sedam, Dika Mem s pet i Daniel Jimenez s četiri gola, dok je Viktor Gisli Hallgrimsson skupio 13 obrana. Kod Egipćana su se istaknuli Yasser Saifeldeen s četiri i Omar Sami s tri pogotka.

Barcelona će igrati u svom osmom finalu, u kojem će tražiti šestu titulu, čime bi dodatno učvrstila status najtrofejnijeg kluba u povijesti natjecanja. S druge strane, Veszprem brani naslov osvojen prošle godine, kada je u polufinalu svladao upravo Barcelonu (39:34), a zatim u finalu i Magdeburg (34:33), što mu je bio prvi naslov svjetskog klupskog prvaka.