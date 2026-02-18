Brončani hrvatski reprezentativac potpisuje za Zagreb?

Rukometaši Zagreba od sljedeće bi sezone trebali biti jači za Marina Jelinića.
Prema pisanju Germanijaka, suradnja je već dogovorena, a hrvatski reprezentativac potpisao je dvogodišnji ugovor koji na snagu stupa ovoga ljeta.
Jelinić igra na poziciji lijevog krila, a iza sebe ima bogato iskustvo iz domaćeg i inozemnog rukometa.
Karijeru je započeo u Metkoviću, punu afirmaciju stekao u Nexeu, dok je u dresu mađarskog Pick Szegeda potvrdio kvalitetu i na europskoj sceni.
Njegov dolazak trebao bi predstavljati značajno pojačanje za Zagreb u domaćim natjecanjima i Ligi prvaka.
