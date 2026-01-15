Branko Tamše uoči Eura: Tko može zaustaviti Dansku? Ne znam, Trump ili Putin

Podijeli :

Lobeca JanxKirschner via Guliver

U četvrtak 15. siječnja počinje Europsko prvenstvo u rukometu, natjecanje koje Hrvatska jedino nije osvojila

Sredina siječnja – jasna asocijacija je – rukomet. Nakon lude 2025. godine u kojoj je Hrvatska osvojila srebro a rukometaši otkrili narodu pjesmu Marka Perkovića Thompsona “Ako ne znaš što je bilo”, novi veliki rukometni happening dogodit će se u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Branko Tamše, iskusni slovenski trener koji u ovom trenutku vodi Trimo Trebnje, vodeću momčad prvenstva Slovenije ovih dana uživa. Uz treninge svog kluba, Tamše neće propustiti niti jednu utakmicu. Ako nešto ne stigne pogledati, ima moderna tehnologija i za to rješenje. Prevrtiti će one dvoboje koje neće moći pogledati.

Krenuli smo od glave. Danska je proteklih godina pokazala da je sila broj 1. Postoji li uopće netko tko ih može zaustaviti?

“Ne znam, možda Trump ili Putin. No, na stranu to, što nažalost nije ni šala Danci su po meni i ovoga puta favorit broj 1. Ovo je njihova eura, jer su ‘izmislili’ novu rukometnu igru. Trka, brzi centar i za gol više od suparnika. Puno lakih golova. Ne, doista ne vidim tko im može stati na put. Za razliku od mnogih reprezentacija nemaju većih problema s ozljedama, mogli bi dvije ekipe sastaviti – počeo je Tamše.

Tko će onda u boj za medalje?

“E, tu već ima jedan određen broj reprezentacija koje imaju taj potencijal. Mislim da ih ne trebam posebno isticati.”

Da, sve je tu poznato. Stoga krenimo od srebrnih s lanjskog SP-a?

“Hrvatska je uz moju Sloveniju reprezentacija uz koju sam najviše vezan, najbolje poznajem. Nećemo otkriti toplu vodu ako kažemo da su golmani i obrana, a tu računam i 5-1 obranu su sigurno jače strane Hrvatske. Probleme vidim u napadu, posebno u bržem protoku lopte. Tu nije štimalo do kraja protiv Nijemaca, ali uzet ću tu malu zadršku, jer ne znam što još Sigurdsson skriva ili čuva. Ali poznato je da nema Šipića, koji će jako nedostajati na crti, da je momčad ostala na jednom klasičnom srednjem vanjskom Cindriću.

Suparnici su ipak po mjeri?

“Važno je reći da se Hrvatska nalazi u boljem dijelu ždrijeba. No, i da su Nizozemci i posebno Šveđani opasan suparnik. Iskreno, ja nekako ned vjerujem u Nizozemce, ne vidim ih daleko, a nisu niti kompletni. Hrvatska ima klasu, naravno golmani daju sigurnost i snagu, obrana je po menu dobra, samo da pucački momčad bude na visini i bit će to dobro.

Kako vidite ostatak društva?

“Francuze sam do ozljede Remilija vidio kao glavnog suparnika i jednu momčad koja može nešto naštetiti Danskoj. Sada su im tu akcije pale, jer on je jedan on najboljih desnih vanjskih na svijetu. Jednostavno nitko pa ni Francuzi to ne mogu lako zamijeniti.

Nijemci?

“Jako dobri, fantastičan par vratara, mladi igrači koji svaki vikend igraju strašno teške utakmice. Dobra krila, jaki na crti, možda im fali vrhunski srednji vanjski. To je ono gdje mogu imati problema. Ali da, vidim ih u polufinalu.

Sam je sugerirao još jednu reprezentaciju.

“Island mi se strašno sviđa. Puno dobrih igrača u Bundesligi, posloženi sjajno na svim pozicijama. Uvijek im nešto malo nedostaje, sad mi se čine spremni biti “dark horse” ovog turnira. Ne bih pao u nesvijest ako uđu u polufinale.

Sloveniju i svog kolegu i suparnika Uroša Zormana, koji vodi i reprezentaciju i Slovan gotovo da žali.

“Ne pamtim da je jedna momčad imala toliko otkaza, toliko nesreće kao Slovenija uoči ovog turnira. Svi mi koji radimo u slovenskom rukometu vrlo dobro znamo što to znači. Bit će to afirmacija za neke igrače iz domaće lige koji će na najvećoj pozornici osjetiti što znači igrati rukomet na najvišoj razini. Želim im sreću – zaključio je Branko Tamše.

Raspored Hrvatske na Euru

Subota, 17. siječnja, 18:00, Hrvatska – Gruzija

Ponedjeljak, 19. siječnja, 18:00, Nizozemska – Hrvatska

Srijeda, 21. siječnja, 20:30, Švedska – Hrvatska