Bizarna ozljeda i peh hrvatskog golmana: Zabio se u stativu i nije mogao nastaviti

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Rukometaši Islanda i Hrvatske otvorili su drugi krug Eura ove godine.

Golman Hrvatske Dino Slavić počeo je dvoboj protiv Islanda, ali onda je nastradao.

Hrvatska je igrala bez golmana jedan napad koji je Slavić pokušao spriječiti, dotrčao je s klupe i koljenom pogodio u stativu.

Zatim je Slavić odmah legao na teren, a suigrači su dotrčali kako bi provjerili stanje. Poslije toga Slavić je stao na noge, ali morao je na klupu nakon samo tri minute igre.