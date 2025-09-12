Alilović prestigao Karabatića i ispisao povijest Lige prvaka!

Podijeli :

Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

U susretu prvog kola B skupine rukometne Lige prvaka Wisla Plock je na gostovanju pobijedila Pick Szeged sa 34-33, a domaćinu nije pomoglo niti devet golova hrvatskog reprezentativca Maria Šoštarića.

Nakon prvog poluvremena u kojem je bilo 13 izjednačenja, Wisla je u nastavku povela i do kraja susreta nije ispuštala prednost. U nekoliko navrata je imala tri gola prednosti, a na koncu je završilo 34-33 za poljski sastav.

Goste su do pobjede predvodili Francuz Melvyn Richardson sa 12 golova, te Španjolac Abel Serdio Guntin s pet golova. Hrvatski rukometaš Lovro Mihić zabio je dva gola, dok je Mirko Alilović završio susret bez obrane iz šest šuteva pri čemu su četiri bili udarci sa sedam metara.

Alilović je u susretu ispisao povijest Lige prvaka, postavši igrač s najviše odigranih sezona u tom elitnom natjecanju. Njegova Wisla Plock objavila je da je igrama za Izviđač, Ademar Leon, Celje, Veszprem, Szeged te sadašnji poljski klub, ušao u 23. sezonu u Ligi prvaka što dosad nikome nije uspjelo. Do početka sezone je bio izjednačen s francuskom legendom Nikolom Karabatićem.

Hrvatski je golman čuvao mrežu hrvatske reprezentacije od 2008. do 2022. godine. S reprezentacijom je osvojio svjetsko srebro i broncu, dva srebra i dvije bronce na europskim prvenstvima i brončanu medalju na Olimpijskim igrama 2012. u Londonu.