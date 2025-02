Alilović nakon sjajnog uspjeha rukometaša: ‘Nije izgubljeno zlato, nego osvojeno srebro’

Podijeli :

Guliver images

Iskusni čuvar mreže, koji je godinama bio ključni oslonac hrvatske obrane, osvrnuo se na izvanredan turnir naših rukometaša, pohvalivši njihovu borbenost, zajedništvo i vrhunsku igru tijekom prvenstva.

Proslavljeni hrvatski golman Mirko Alilović podijelio je svoje stručno mišljenje o osvojenom srebru hrvatske rukometne reprezentacije u razgovoru za Germanijak.

“Srebro zlatnog sjaja. Nije izgubljeno zlato, nego osvojeno srebro. Nitko nas nije vidio tu gdje smo sada, čak ni oni najoptimističniji. Ali igrali smo ovo svjetsko,ne samo protiv drugih reprezentacija. Igrali smo i protiv ozljeda i svih drugih vanjskih faktora koji su utjecali na nas. Ali nismo se dali, izdržali smo,pobijedili smo sve i uzeli srebro. Pobijedili smo sami sebe, pomakli smo svoje granice,pobijedili smo ono “gotovo je” jer pokazali smo da nas se nikad ne smije otpisati. Kad je najteže, bili smo najbolji i najjači.

A najbitnije uz medalju – osvojili smo srca navijača, ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Osvojili smo nadam se dječja srca koja će u ovim dečkima vidjeti svoje uzore, idole. I ova medalja neka posluzi kao motivacija i oživljavanje, dizanje rukometa u Hrvatskoj kroz 365 dana u godini.

O samoj finalnoj utakmici, nema se što reći. Pobijedio nas je stroj, koji nije osjetio opraštanje Landina i Hansena. Pobijedila nas je i ta hladna dvorana, bez obzira sto je bilo 13000 ljudi unutra. Izišli smo van, dali sve od sebe, ali nije bilo grotla Arene da nam izvuče i “ono nešto” što smo imali u Zagrebu. Čestitke Dancima, zasluženo. Ali čestitke i našima na borbi, zalaganju, žrtvi i srebru.

Kostur repke je stvoren. Od krila, bekova, pivota i golmana. Sve imamo za idućih 10 godina. Kuzma koji je odradio fenomenalan turnir, gurao nas, vodio do pobjeda i vadio iz kriza. On i Peša su se fenomenalno nadopunjavali kroz turnir i ovo srebro je dosta i njihova zasluga. Pešic odlazi, nažalost,može on još puno dati,ali treba poštovati tu odluku. Mandić nam je tu, koji je nažalost ovo propustio, ali Manda i Kuzma činit će top tri golmanska para idućih 15 godina u reprezentaciji. Tu nema straha.

Dule i Kara odlaze, odlaze dva velikana ove repke. Vođe na terenu i izvan njega. Falit će njihov autoritet, ali vjerujem da su mladi naučili kako biti vođa, lider i da će nastaviti ovaj fantastičan niz kapetana Hrvatske, koji su redom bili legende ovog sporta. S medaljom oko vrata,dostojanstveno bez mrlje,bez repova, ostavljali su sve za ovaj dres. Kapa do poda.

Sad idemo s ovim mladim snagama dalje. Imamo sve, imamo bazu, imamo igrače koji su vidjeli kako je to osvojiti medalju i vjerujem da će svakim prvenstvom ta glad rasti, i da ćemo u budućnosti biti još bolji,još uigraniji i s ovim potencijalom postati dinastija kao Francuska i Danska. Čestitke svima, igračima, izborniku, stožeru i hvala na povratku rukometa u Hrvatsku na velika vrata”, rekao je legendarni hrvatski golman.