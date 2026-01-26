Novi sportski kviz ‘Vidim, znam, pogađam’ na Sport Klubu!

Podijeli :

Sport Klub

Sport Klub vam donosi novi format kviza našeg autora Krešimira Karačića. Nakon što je sportski kviz "Rizik ili oprez" osvojio naše gledatelje, bio je red da nastavimo u sličnom tonu, pa vam sada donosimo nešto novo. Kviz koji obećava dobru zabavu...

“Kviz ‘Vidim, znam, pogađam’ se sastoji baš od te tri riječi u naslovu kviza, te tri sposobnosti su potrebne za odličan nastup. U ovom kvizu su dakle potrebni znanje, dobro opažanje i dobra procjena rekao bih. Dosta je teško ovako ukratko objasniti kviz, ali kada ga naši gledatelji pogledaju par puta bit će sve jasno. Kviz ima više segmenata, raznovrstan je, po meni je jako zanimljiv, a to su mi potvrdili i drugi, pa se iskreno nadam da će i gledatelji uživati. Stvarno smo se potrudili ponuditi našim gledateljima opet nešto novo. Veselim se prvoj sezoni u kojoj će naši gledatelji odmjeriti snage protiv hrvatskih sportaša koji vole kvizove, i koji su s veseljem, ali i hrabro prihvatili poziv. Imamo stvarno velika imena, tako da sam uvjeren kako će gledatelji biti oduševljeni, i očekujem velik broj prijava”, rekao je autor i voditelj kviza Krešimir Karačić.

Sport Klub misli i na svoje gledatelje, tako da će u prvoj sezoni gledatelji iz Hrvatske imati prilike odmjeriti snage s hrvatskim proslavljenim sportašima. Kviz se i dalje igra online tako da se možete prijaviti iz bilo kojeg grada, države. Zato prijavite se i ne propustite priliku za ovo posebno iskustvo u kojem ćete odmjeriti snage s hrvatskim sportskim zvijezdama. Nagrada najboljem je spremna!

Prijave možete poslati u idućih tjedan dana na ovaj mail ispod, a najkreativnije i najsretnije od vas u prijavi ćemo pozvati u kviz, sretno! Ispod možete vidjeti i imena sportaša koji će sudjelovati u ovoj sezoni.

[email protected]

1. Goran Šprem

2. Robert Prosinečki

3. Krunoslav Simon

4. Valent Sinković

5. Lovro Majer

6. Gordan Kožulj

7. Josip Brekalo

8. Zoran Zekić