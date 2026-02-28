Svi na Utrine: Hrvatska u nedjelju lovi promociju u viši rang Svjetskog prvenstva

Podijeli :

Foto: Hrvatski savez hokeja na ledu

Od ponedjeljka se igra Svjetsko prvenstvo IIIA divizije u hokeju na ledu. Tamo je domaćin Hrvatska koja je za dvoranu odabrala Admiral Ice Dome na zagrebačkim Utrinama. Uz Hrvatsku na prvenstvu sudjeluju Turska, Rumunjska, Tajland, Srbija i Bugarska, a u posljednjem kolu vodi se nekoliko važnih bitki.

Naime, trenutačno je na vrhu tablice Turska s devet bodova, druga je Hrvatska s osam koliko ima i treća Rumunjska, a prvo mjesto može osvojiti i Tajland koji ima sedam bodova. Pretposljednja je Srbija s tri boda koja se protiv Bugarske koja ima jedan bod bori za ostanak u IIIA diviziji.

Ono što je zanimljivo je da je Hrvatska sa 6:0 bila bolje od favorita prvenstva Turske, ali je izgubila od Tajlanda koji je “tek” na četvrtom mjestu. Upravo će za Tajland Hrvatska morati navijati u posljednjem kolu.

Od 12 sati i 30 minuta se igra prva bitna utakmica za Hrvatsku jer će tada Tajland i Turska odmjeriti snage. Hrvatska u tom susretu mora “obući tajlandski dres” jer im odgovara njihov pozitivan rezultat ili barem poraz u produžecima koji bi Turkinjama dopustio da dođu do 11 bodova.

U slučaju takvog poraza Hrvatska bi imala jednu opciju, a to je pobjeda u regularnom vremenu protiv Rumunjske. Taj susret je posljednji na rasporedu, a kreće od 19 sati i 30 minuta.

Hrvatskoj bi bilo kakva pobjeda donijela prvu medalju u ovom rangu, ali vjerujemo da se hrvatske hokejašice nadaju kako će prvi put nakon 2023. godine zaigrati u IIB diviziji, petom rangu svjetskog hokeja za žene.