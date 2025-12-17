Proglašeni su najbolji sportaši i sportašice Grada Zagreba u 2025.

Podijeli :

Marko Kis

Proglašeni su najbolji sportaši Grada Zagreba za 2025. godinu.

Zrinka Ljutić, osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu i najbolja svjetska slalomašica u sezoni 2024./2025., te Ivan Kvesić, europski prvak, svjetski doprvak i osvajač srebra na Svjetskim igrama, proglašeni su najuspješnijom sportašicom i sportašem Grada Zagreba za 2025. godinu. Zrinka je laureatkinja prvi, a Ivan drugi put.

Najboljom ženskom ekipom proglašene su odbojkašice HAOK Mladosti, dok je titulu najbolje muške ekipe osvojio Rukometni klub Zagreb. Najuspješnijim sportskim parom, posadom ili štafetom proglašen je četverac bez kormilara koji čine: Martin i Valent Sinković te Anton i Patrik Lončarić.

Ovaj tradicionalni događaj, kojim se slavi izvrsnost, predanost i dugogodišnji rad zagrebačkih sportaša i sportskih djelatnika, održan je u hotelu Hilton Garden Inn u organizaciji Sportskog saveza Grada Zagreba, a okupio je brojne vrhunske sportaše, trenere, predstavnike klubova, sportskih saveza i javnog života. Nagrade su dodijeljene u brojnim kategorijama koje obuhvaćaju vrhunske sportske rezultate, dugogodišnji doprinos sportu, uspjeh u parasportu i sportu gluhih, rad s mladima te stvaranje inkluzivnog sportskog okruženja.

Nagrade najboljoj sportašici i sportašu, najuspješnijem paru, posadi ili štafeti te posebno priznanje uručili su zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet i predsjednik Sportskog saveza Grada Zagreba Vjekoslav Šafranić dok su najboljoj muškoj i ženskoj ekipi te najuspješnijim gluhim sportašima i parasportašima nagrade uručili zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet i glavna tajnica SSGZ-a Suzana Šop.

“Čestitam svim ekipnim i pojedinačnim sportašima. Moram reći da je ovoj upravi sport izuzetno važan. Zagreb vidim kao grad sporta. Izglasali smo novi proračun u kojem se izdvajanja za sport povećavaju enormno, gotovo kao i u državnom proračunu. Što se tiče proračuna za financijsko područje sporta: povećanje za Sportski savez ide s 30 milijuna eura u 2025. na 32 milijuna eura u 2026. godini, što je povećanje od oko 6,6 %. A ukupno, kada gledamo sredstva zajedno s ulaganjima u stadion u Kranjčevićevoj, u bazen Špansko, u sve druge manje infrastrukturne građevine, kao što su, recimo, ŠRC Luka, ŠRC Trnje, Zimsko plivalište Mladost, kao i rekonstrukcija Doma sportova, dolazimo do iznosa od 150 milijuna eura. Za 2026. planiramo i početak raspisa urbanističko-arhitektonskog natječaja za stadion u Maksimiru, koji se već desetljećima očekuje. Napokon smo to razmrznuli i krećemo u velike zahvate.” – istaknuo je zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet.

Godišnje nagrade Sportskog saveza Grada Zagreba za vrhunske sportske rezultate i sportsku djelatnost dodijeljene su Mireli Kardašević, dvostrukoj svjetskoj prvakinji i svjetskoj rekorderki u ronjenju na dah, Ameli Nicol Imširović, vrhunskoj kuglačici i osvajačici svjetskog i europskih zlata, Borisu Krčmaru, legendi svjetskog elektronskog pikada i višestrukom svjetskom prvaku, Antonu Glasnoviću, svjetskom prvaku i rekorderu u letećim metama, te Odbojkaškom klubu Dinamo, koji je u godini desetog jubileja ostvario povijesni uspjeh osvajanjem naslova prvakinja Hrvatske te niza trofeja u mlađim uzrastima.

Trofej Sportskog saveza Grada Zagreba za životno djelo uručen je Tomislavu Paškvalinu, dvostrukom olimpijskom pobjedniku u vaterpolu i dugogodišnjem sportskom djelatniku, Biserki Donoval, pionirki i dugogodišnjoj sportskoj djelatnici zaslužnoj za razvoj skokova u vodu, Jozi Kovačeviću, osnivaču i dugogodišnjem treneru OK Croatia, Miroslavu Levardi, učitelju i neumornom promotoru školskog sporta, te Kuglačkom klubu Ponikve, sportskom kolektivu s više od 90 godina tradicije i snažnim fokusom na razvoj mladih i inkluziju djece s invaliditetom.

Godišnje nagrade za vrhunske rezultate i sportsku djelatnost, Trofej SSGZ-a i priznanja najuspješnijim trenerima dodijelili su pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš i dopredsjednik SSGZ-a Vedran Šupuković.

Priznanja za najuspješnije trenere pripala su Hrvoju Petranoviću, izborniku nacionalnih selekcija u sambu i istaknutom treneru judaša, čiji su sportaši ove godine osvojili više od 100 medalja, Miji Šimunić, izbornici ženske vaterpolske reprezentacije i dugogodišnjoj trenerici ŽAVK Mladosti, najzaslužnijoj za razvoj ženskog vaterpola te Mireli Šikoronji Ivančin, trenerici paraolimpijske prvakinje Anđele Mužinić Vincetić i jednoj od najtrofejnijih trenerskih figura hrvatskog parasporta.

U kategoriji gluhog sporta, najuspješnijim sportašem proglašen je Oliver Lušić, kapetan zlatne rukometne reprezentacije gluhih i osvajač ukupno šest olimpijskih medalja, dok je titulu najuspješnije gluhe sportašice ponijela Laura Štefanac, trostruka uzastopna olimpijska pobjednica u bacanju koplja i svjetska rekorderka.

Najuspješniji parasportaš Grada Zagreba za 2025. godinu je Ivan Katanušić, svjetski prvak u bacanju diska i paraolimpijski doprvak iz Tokija, dok je najuspješnija parasportašica Anđela Mužinić Vincetić, višestruka europska prvakinja i osvajačica ukupno 19 medalja s najvećih međunarodnih natjecanja.

Posebno priznanje Sportskog saveza Grada Zagreba dodijeljeno je Ivanu Hukleku, zagrebačkom hrvaču koji je, nakon dugotrajnog pravnog procesa, službeno priznat kao osvajač brončane medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, čime je njegov sportski put okrunjen zasluženim olimpijskim odličjem.

Uz priznanja i trofeje, zagrebački laureati bit će i financijski nagrađeni, izdašnije nego ranije. Sportašice i sportaši, parasportaši, gluhi sportaši, kao i treneri koji su po prvi put izjednačeni sa sportašima, primit će 5.000 eura svaki. Muška i ženska ekipa bit će nagrađene sa 47.000 eura, a ukupna sredstva za nagrade laureatima porasla su sa 43 tisuće na čak 139 tisuća eura.

Mladi sportaši, koji su u 2025. godini osvojili 107 medalja, čime je prvi put premašena brojka od sto medalja. bit će nagrađeni s ukupno 20 tisuća eura. Medalje je osvojilo 87 sportaša, što je oko 30 posto više nego prošle godine

Sve to ne bi bilo moguće bez značajnog povećanja ulaganja u sport. Proračun Sportskog saveza Grada Zagreba u 2025. godini iznosi 30 milijuna eura, dok je 2023. godine iznosio oko 17 milijuna eura. U Sportskom savezu Grada Zagreba s optimizmom gledaju prema 2026. godini, očekujući povećanje proračuna za još 2 milijuna eura, čime bi se nastavili jačati uvjeti za rad sportaša, trenera i klubova.