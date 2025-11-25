Osvojila je seadam olimpijskih medalja, a sada je zaradila dugu suspenziju

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Kanadska plivačica Penny Oleksiak (25), vlasnica sedam olimpijskih medalja, suspendirana je na dvije godine zbog kršenja antidopinških pravila, objavila je u utorak Međunarodna antidopinška agencija (ITA).

Kanađanka je suspendirana nakon što tri puta nije dostavila informacije o boravištu tijekom 12-mjesečnog razdoblja između listopada 2024. i lipnja 2025., priopćila je ITA.

Oleksiak nije osporila kršenje i prihvatila je posljedice, izjavila je organizacija.

Trostruki zlatni olimpijac se vraća iz mirovine! ‘Nešto me svrbilo, osjećam se nepotpuno’

Njezina suspenzija završava u srpnju 2027., godinu dana prije Olimpijskih igara u Los Angelesu.

“Iako prihvaćamo Pennyno objašnjenje da su to bili nenamjerni prekršaji i da nije koristila nikakve zabranjene tvari, antidopinška pravila su na snazi ​​kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve sportaše”, rekla je Suzanne Paulins, izvršna direktorica Swimming Canada.

Oleksiak je u karijeri osvojila sedam olimpijskih medalja, četiri u Rio de Janeiru 2016. godine uključujući zlato na 100 m slobodno, dok je u Tokiju osvojila tri medalje. Ukupno je osvojila zlato, dva srebra i četiri bronce.