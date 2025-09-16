Pratite na SK: Nakon olimpijskih pobjednika izgubili i svjetski prvaci

Podijeli :

AP Photo/Aaron Favila by Guliver

Odbojkaši Belgije priredili su još jedno iznenađenje četvrtog dana Svjetskog prvenstva na Filipinima, oni su u dvoboju 2. kola skupine F svladali branitelja naslova Italiju sa 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13) i tako se plasirali u osminu finala.

Belgija je do pobjede stigla na krilima fenomenalnog Ferrea Reggersa koji je upisao 30 poena uključujući i posljednja dva u dvoboju.

Belgija je na vrhu skupine s dvije pobjede, dok je Italija pala na omjer 1-1 na kojem je i Ukrajina te će upravo Talijani i Ukrajinci u zadnjem kolu odlučivati o drugom putniku u osminu finala iz ove skupine.

Ranije u utorak izgubili su i olimpijski pobjednici Francuzi koje su u dvoboju 2. kola skupine C svladali Finci sa 3-2 (25-19, 18-25, 29-27, 21-25, 15-9). Nakon što su u 1. kolu izgubili u pet setova od Argentinaca, Finci su u 2. kolu opet igrali pet setova, ali ovoga puta su dominirali zadnjom dionicom protiv velikih favorita Francuza te stigli nadomak plasmana u osminu finala. Naime, Finskoj za prolazak među 16 najboljih treba još samo pbojeda u zadnjem kolu protiv najslabije reprezentacije u skupini Južne Koreje čime bi osigurala jedno od prva dva mjesta koja vode dalje, a istovremeno bi time prepustili Argentini i Francuskoj da se u izravnom dvoboju “potuku” za drugo mjesto koje vodi u osminu finala.

Nakon dva odigrana kola na SP na Filipinima siguran plasman u osminu finala izborilo je ukupno sedam reprezentacija, još u ponedjeljak to je uspjelo Poljskoj, Nizozemskoj, Bugarskoj, Turskoj, Kanadi i SAD-u, a u utorak Belgiji.