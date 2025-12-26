Ni Alcaraz ni Dembele: Najbolji sportaš Europe je Duplantis!

Podijeli :

Pobjednik 68. izdanja ankete Poljske novinske agencije (PAP) za najboljeg sportaša Europe u 2025. godini među novinskim agencijama Starog kontinenta je 26-godišnji Šveđanin Armand Duplantis, olimpijski prvak iz Tokija i Pariza u skoku s motkom.

Duplantis je apsolutni svjetski prvak u skoku s motkom, postavio je svjetski rekord od 6,30 metara, a također drži najbolji dvoranski rezultat svih vremena od 6,27 metara.

Šveđanin je uvršten je na 23 liste, devet puta na prvom i četiri puta na drugom mjestu. Duplantis je tako skupio 184 boda, 41 bod ispred španjolskog tenisača Carlosa Alcaraza, te 50 bodova ispred slovenskog bicilista Tadeja Pogačara, koji je 2025. osvojio svoj četvrti Tour de France. U 68. anketi sudjelovale su čak 23 novinske agencije, među kojima i HINA.

1. Armand Duplantis (Švedska) – atletika 184 boda

2. Carlos Alcaraz (Španjolska) – tenis 143

3. Tadej Pogačar (Slovenija) – biciklizam 134

4. Femke Bol (Nizozemska) – atletika 76

5. Ousmane Dembele (Francuska) – nogomet 70

6. Lando Norris (Velika Britanija) – Formula 1 68

7. Jannik Sinner (Italija) – tenis 57

8. Aryna Sabaljenka (Bjelorusija) – tenis 56

9. Marco Odermatt (Švicarska) – alpsko skijanje 45

10. Johannes Hoesflot Klaebo (Norveška) – nordijsko skijanje 2