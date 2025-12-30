Momčad predvođena igračima Torcide osvajač ovogodišnje Kutije šibica

Podijeli :

xLobeca FelixxSchlikisx via Guliver

Momčad CB Downtown, sastavljena od igrača povezanih s Torcidom, osvojila je 54. izdanje legendarnog zagrebačkog malonogometnog turnira Kutija šibica. U finalnoj utakmici Downtown je s tijesnih 1:0 svladao momčad Franko’s, a jedini pogodak postigao je Toni Legčević.

Finale je započelo s dvije izrazite prilike za Franko’s, no vratar Downtowna Ivan Jelić sjajno je reagirao i sačuvao svoju mrežu. U nastavku prvog poluvremena bilo je još nekoliko uzbudljivih situacija, a najveću šansu imao je Adel El-Saleh, ali bez promjene rezultata.

Presudan trenutak dogodio se u 28. minuti, kada je Downtown iskoristio pogrešku u obrani protivnika. Nakon kornera, lopta se odbila, a Legčević je najbrže reagirao i zabio za vodstvo koje se pokazalo dovoljnim za osvajanje naslova. Franko’s je do kraja utakmice pokušavao doći do izjednačenja, no Downtown je uspješno sačuvao prednost.

Uoči seniorskog finala odigrano je i deveto izdanje ženskog turnira, u kojem je MNK MC Plus Agram pobijedio ŽNK Dinamo Zagreb rezultatom 2:0.

U finalu veterana gledatelji su svjedočili neizvjesnom dvoboju između Raje iz Sarajeva i ekipe CB Sport & SC Flegar & Zloćo i prijatelji. Naslov je pripao zagrebačkoj momčadi, a odlučujući pogodak postigao je u 16. minuti Dalibor Radusin, dobro poznato ime hrvatskog futsala.