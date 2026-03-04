Mnogi sportski događaji su otkazani zbog nemira na Bliskom istoku, evo nekih od njih

Podijeli :

Iranski sukob sa SAD-om i Izraelom doveo je do odgode sportskih događaja u nekoliko zemalja, dok su natjecanja u drugim zemljama pogođena poremećajima u prometu, s tisućama otkazanih letova u nekim od najprometnijih tranzitnih čvorišta.

Međunarodni paraolimpijski odbor izjavio je da radi na pronalaženju rješenja nakon što je nekoliko sportaša imalo poteškoća s putovanjem na Zimske paraolimpijske igre u Milanu Cortini zbog poremećaja u prometu u nekoliko bliskoistočnih zračnih luka.

“Zatvaranje zračnog prostora na Bliskom istoku utječe na dolazak nekih dionika. Marljivo surađujemo s Milanom Cortinom 2026 kako bismo pronašli rješenja za pogođene”, priopćio je IPC u utorak.

Teniski ATP Challenger turnir u Fujairi u UAE otkazan je nakon što je sigurnosno upozorenje naglo zaustavilo igru. ATP Tour je kasnije izjavio da je organiziran čarter let, “u potpunosti financiran od strane ATP-a kako bi se pomoglo s odlascima iz regije bez ikakvih troškova za igrače”.

Američka muška hokejaška reprezentacija povukla se s kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u hokeju na travi 2026. u Ismailiji u Egiptu, nakon službenog upozorenja State Departmenta u kojem se pozivaju svi američki građani da napuste zemlje unutar ili blizu zona sukoba.Međunarodna hokejaška federacija izjavila je da se američka reprezentacija povukla uz “punu podršku” tijela te da je momčad ranije u srijedu napustila Egipat.

Također, svi sportski događaji u Iranu otkazani su do daljnjega, uključujući i najjaču ligu Perzijskog zaljeva, Pro ligu. Katarski nogometni savez na neodređeno je vrijeme odgodio sve nogometne utakmice u zemlji, dovodeći u pitanje susret između Španjolske i Argentine koji je bio zakazan za Dohu 27. ožujka. Bahreinski nogometni savez također je obustavio sva domaća natjecanja. Susreti osmine finala klubova s ​​Bliskog istoka u elitnoj ligi Azijske lige prvaka u prva dva tjedna ožujka odgođeni su do daljnjega.

Četvrtfinalni susreti Druge azijske lige prvaka i Azijske Challenge lige s klubovima iz regije sljedeći tjedan također su odgođeni, priopćila je kontinentalna nogometna organizacija (AFC) u srijedu.

Ruski tenisači Danil Medvedev i Andrej Rubljev, koji su prošli tjedan sudjelovali na ATP Dubai Tennis Championshipsu, bili su među igračima koji su se suočili s putnim poteškoćama pri odlasku u Kaliforniju na Indian Wells Open.ATP Tour je priopćio da je velika većina igrača koji su bili u Dubaiju uspješno otputovala odabranim letovima.

Mohammed Ben Sulayem, koji vodi globalno upravno tijelo za motosport FIA, rekao je da će sigurnost biti njihova glavna briga prilikom donošenja odluke o utrkama Formule 1 sljedećeg mjeseca u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji. “Sigurnost i dobrobit vodit će naše odluke dok procjenjujemo nadolazeće događaje zakazane za FIA Svjetsko prvenstvo u izdržljivosti i FIA Svjetsko prvenstvo Formule 1”, rekao je u ponedjeljak.