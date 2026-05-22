VIDEO / Pratite Hrvatsku na SK: ‘Dat ćemo sve od sebe da pobijedimo Engleze!’

Hrvatska socca malonogometna reprezentacija danas igra treće kolo po skupinama na Europskom prvenstvu u Tirani.

Natjecanje su socca reprezentativci otvorili s dva poraza, prvo protiv Češke 2:0, a onda i od Španjolske 2:1.

Danas od 16 sati, uz prijenos na SK5, igraju protiv Engleske. Hrvatska mora pobijediti kako bi zadržala nadu za plasman u osminu finala, odnosno kako bi bila među najboljim trećeplasiranim sastavima, ali šanse za to su minimalne.

Zbog klupskih obveza s Uspinjača-Gimkom Dino Kovač spriječen je voditi reprezentaciju na Euru pa je kao v.d. izbornika na klupi dugogodišnji kapetan reprezentacije Josip Haluška koji je dao izjavu za Sport Klub.

“Fali mirnoće u zadnjem pasu, kao i koncentracija, to je ključno u ovakvim situacijama. Ne reagiramo dobro na igrača više, to je razlog zašto ispadamo s turnira. Postoji teoretska šansa, mi ćemo dati sve od sebe da pobijedimo utakmicu, i daj Bože da se potrefe rezultati da mi možemo ići dalje. I za sve koji nas prate da isperemo gorak okus s ta dva poraza, da odemo kući s pobjedom što neće umanjiti loš rezultat, ali dat ćemo sve od sebe da pobijedimo Engleze”, zaključio je Haluška.