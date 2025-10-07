Jana Cvjetko osvojila broncu na juniorskom Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

Hrvatska džudašica Jana Cvjetko (19) osvojila je brončanu medalju na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Limi.

Najmlađa od tri sestre Cvjetko (op. a. Lara i Nina) je u kategoriji do 70kg osvojila broncu pobjedom protiv Turkinje Ecem Baysug nakon svega 20 sekundi. Cvjetko je u rekordnom vremenu završila borbu napravivši polugu, prisiljavajući Baysug na predaju.

“Jako sam ponosna na medalju, jer sam zaista imala tešku godinu. Nismo imali trenera niti dvoranu, tako da početkom ove godine nisam mogla niti sanjati ovakav uspjeh. Ranije ove godine sam izgubila od Baysug na Europskom prvenstvu nakon čega ona postaje Europska prvakinja, tako da mi je zapravo bilo jako drago da imam priliku vratiti joj za poraz u Bratislavi”, kazala je članica JK Black belt – Zagreb.

Mlada Zagrepčanka je u preliminarnom djelu natjecanja imala četiri borbe.

U prvom kolu savladala je predstavnicu Uzbekistana Khurshidu Razzokberdijevu, potom je porazila Talijanku Saru Virgilio, da bi u četvrtfinalu izgubila od Francuskinje Teophilu Dabres-Takam. Cvjetko je nakon poraza završila u repesažu gdje je porazila Ruskinju Evu Ognivovu koja je nastupala pod zastavom Međunarodne judo federacije (IJF).

“U prvoj borbi me čekala Uzbekistanka s kojom mi nije baš najbolje krenulo, ali mislim da sam uspjela zadržati glavu, a nakon te borbe sve je malo lakše išlo. S Talijankom sam se već borila ove godine i pobijedila ju pa sam bila malo sigurnija, dok s druge strane s Francuskinjom i Ruskinjom sam bila dosta nervoznija jer su to jedne od boljih natjecateljica u Europi, ali mislim da sam na kraju jako dobro odradila te borbe i uspjela se držati taktike. Mislim da imam još dosta toga na čemu moram raditi, ali ovaj rezultat je jako veliki poticaj i nadam se da ćete me vidjeti još”, dodala je za kraj brončana Cvjetko.

Uz Cvjetko, jedina Hrvatska predstavnica na SP-u bila je Nika Slaček (JK Profectus – Samobor) koja je nastupila u istoj kategoriji te završila s pobjedom i porazom, pobijedila je Peruanku Ariannu Turkowsky, a poražena je od Baysug.

Jana Cvjetko je osvojila devetu medalju za Hrvatsku u povijesti svjetskih juniorskih prvenstava. Zanimljivo, 2021. u talijanskoj Olbiji je njezina pet godina starije sestra Lara osvojila srebro. Spomenimo i kako se u obitelji Cvjetko, džudom bavio i treća sestra Nina (21).