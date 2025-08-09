Hrvatske atletičarke sjajne u Finskoj: Koščak oborila rekord prvenstva, Barbić zlatna!

Podijeli :

AP Photo/Dar Yasin via Guliver

Sjajne vijesti stižu iz finskog Tamperea gdje je u tijeku Europsko prvenstvo za atletičare do 20 godina.

Jana Koščak preskočila je visinu 1.92m što je najbolji rezultat postignut u disciplini skoka u visu u sedmoboju u povijesti prvenstva. Nakon dvije discipline, Koščak trenutno drži prvo mjesto s 2155 osvojenih bodova.

Još jedan sjajan rezultat za hrvatsku atletiku ostvarila je i Vita Barbić, bacivši koplje 55.26 metara što joj je donijelo europsko zlato. Srebrna je bila domaća predstavnica Rebecca Nelimarkka s 54.43m, dok je broncu osvojila Orinta Navikaite iz Litve s bačenih 54.36m.

