Hrvatska socca reprezentacija zbog manjka financija propušta Svjetsko prvenstvo

U tijeku je Socca Svjetsko prvenstvo u malom nogometu koje se ove godine održava u meksičkom Cancúnu. Hrvatska je jedna od najuspješnijih država na međunarodnoj sceni, ali ovog puta ne sudjeluje na natjecanju.

Hrvatska je na posljednja tri velika turnira, pod vodstvom izbornika Dina Kovača, osvojila europsko srebro, europsku broncu i svjetsku broncu, čime se svrstala među najkvalitetnije malonogometne reprezentacije svijeta. Unatoč tome, zbog potpunog izostanka financijske podrške i sponzora, Savez je bio primoran donijeti odluku o preskakanju ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.

Velika je to šteta jer je Hrvatska ove godine slovila kao jedan od glavnih favorita za zlato, u možda najkvalitetnijem sastavu dosad. Upravo zbog toga odluka o nenastupanju predstavlja veliki udarac za cijeli sport i još jednom otkriva koliko je neodrživo trenutno stanje u hrvatskom sportu.

Ipak, postoji realna nada da će se hrvatska reprezentacija u svibnju sljedeće godine vratiti na veliku scenu, na Europskom prvenstvu u Tirani.

“Ovo je jedan jako težak trenutak za ovaj relativno mladi sport. Hrvatska reprezentacija godinama je ostvarivala rezultate kojima smo se ponosili, dvije bronce I srebro u Europi te bronco I četvrto mjesto saSvjetskih prvenstava, dokaz su koliko smo kvalitetni. Ove godine bili smo jedni od glavnih favorita za zlato, imali smo ekipu spremnu napraviti povijesni rezultat. Upravo zato je još teže prihvatiti da na Svjetsko prvenstvo nismo otputovali, ne zbog sportskih razloga, nego zbog potpunog izostanka sponzorske podrške”, izjavio je izbornik reprezentacije Dino Kovač.

“Želio bih zahvaliti Savezu koji se potrudio pronaći rješenje u ovoj situaciji, čak smo išli na pripremni turnir u Grčku prije dva mjeseca, ali jednostavno nije bilo financcijskih sredstava za odlazak u Meksiko”, nadodao je Kovač.

Posebno je to bolno kada znamo da je Hrvatska prošle godine nastupala na Svjetskom prvenstvu u dalekom Omanu gdje je bila brončana te je dokazala da pripada malongometnoj eliti.