Hrvatska mješovita stolnoteniska reprezentacija prvi puta u povijesti izborila nastupa na Svjetskom kupu

Hrvatski stolnotenisači i stolnotenisačice izborili su nastup na Svjetskom kupu mješovitih ekipa, koji će se održati od 30. studenoga do 7. prosinca 2025. u kineskom gradu Chengduu, objavio je HSTS.

S obzirom na to da je potvrđeno kako će disciplina mješovitih ekipa biti uključena u program Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028., ovogodišnje natjecanje dobiva dodatnu važnost jer se momčadi pripremaju za povijesni olimpijski debi tog formata.

Nakon uzbudljivog izdanja iz 2024., u kojem je Kina uspješno obranila naslov uvjerljivom pobjedom od 8-1 nad Južnom Korejom, ovogodišnji turnir obećava još jedan spektakularan prikaz inovativnog formata koji okuplja muške i ženske igrače u kombiniranim nacionalnim sastavima.

Ekipe će se u Kini boriti za prestižni Guoliang-Sörling Trophy, a domaćin će pokušati osvojiti treći uzastopni naslov nakon dominantnih nastupa 2023. i 2024.

U Chengduu će nastupiti 16 ekipa, a europsku kvotu od pet zemalja popunit će Hrvatska, Francuska, Njemačka, Švedska i Rumunjska. Ostali sudionici su Egipat, Brazil, SAD, Čile, Kina, Japan, Južna Koreja, Kineski Tajpeh, Indija, Hong Kong i Australija. Hrvatska će tako po prvi put imati svoje predstavnike na ovom velikom natjecanju.

Naša muška reprezentacija već je godinama u svjetskom vrhu, a u posljednje vrijeme značajno je napredovala i ženska vrsta. Zbrojem tih rezultata Hrvatska je osigurala nastup na Svjetskom kupu. Kriterij se temelji na renkingu dva najbolja muška i dva najbolja ženska igrača u pojedinačnoj konkurenciji, kao i na renkingu muškog i ženskog para te mješovitog para.

Ako pogledamo svjetski ekipni poredak, hrvatska muška reprezentacija trenutačno je na 13. mjestu, dok su djevojke 18. Za usporedbu, u siječnju 2024. naše stolnotenisačice su u ekipnoj konkurenciji bile na 41. mjestu na svijetu.