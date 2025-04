Ovečkin stigao Gretzkyja, sve je bliže statusu najboljeg strijelca u povijesti NHL-a

Podijeli :

Ruski hokejaš Alex Ovečkin je nakon to je u petak zabio dva gola stigao do ukupnog broja od 894 golova izjednačio se s rekordom NHL po broju psotignutih pogodaka kojeg je do tada držao Kanađanin Wayne Gretzky.

Pred Gretzkyjem, u utakmici koju je dobila njegova momčad Washington Capitals s 5-3 protiv Chicago Blackhawksa, Ovečkin (39) je postigao svoj 894. gol u trećoj i posljednjoj četvrtini, dok su dvije momčadi bile izjednačene na 3-3. Prvi je zabio brzo, u četvrtoj minuti.

“To je nešto posebno”, rekao je Ovečkin nakon utakmice. “Postići to kod kuće, pred našim navijačima, svojom obitelji, prijateljima… velika je čast”, dodao je igrač, okružen suigračima na ledu.

“To predstavlja puno stvari. Sada je tako emotivno. Nikada nisam mogao zamisliti da bih mogao izjednačiti ovaj rekord,” rekao je Ovečkin, koji nikada nije napustio Washington Capitalse od svog debija u NHL-u prije dvadeset godina.

“Tako sam ponosan što smo izjednačeni”, rekao je Gretzky. “Mogu živjeti s tim još 24 sata. I dalje mogu reći da smo izjednačeni.”

Ovečkin će imati priliku nadmašiti legendu Gretzkya u nedjelju u New Yorku protiv Islandersa.

Zahvaljujući ovima dvama pogocima postavio je još jedan rekord, naime sada je stigao do 14. sezone u kojoj je postigao najmanje 40 golova. Gretzky je drugi s 12 sezona.

Ovečkin ostaje elitni strijelac lige čak i sa 39 godina. Samo su dva igrača (Leon Draisaitl iz Edmontona s 52 i William Nylander iz Toronta s 42) zabila 40 ili više golova ove sezone. Ovečkin je također igrao u samo 60 utakmica ove sezone, a propustio je 16 susreta u studenom i prosincu zbog loma noge.

Gretzky, kojeg se smatra najvećim hokejašem svih vremena, držao je rekord 31 godinu otkako je zabio svoj 802. gol, nadmašivši cilj Gordiea Howea, protiv Vancouver Canucksa 23. ožujka 1994. U 20 NHL sezona, Gretzkyju je trebalo 1487 utakmica da bi postigao 894 gola. Ovečkin je stigao Gretzkyja u 1486. ​​utakmici u karijeri.

Gretzky i povjerenik NHL-a Gary Bettman prisustvovali su utakmici u petak u Washingtonu. Oni će putovati zajedno s timom dok ikona Capitalsa ne obori rekord.