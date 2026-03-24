Dinamo razbio Rijeku u prvoj utakmici finala Kupa

Futsal Dinamo

U prvoj utakmici finala Hrvatskog malonogometnog kupa Futsal Dinamo je pred rasprodanim Domom Dražena Petrovića svladao HMNK Rijeku s 4:1 i napravio veliki korak prema osvajanju trofeja.

U odličnoj atmosferi, uz snažnu podršku Bad Blue Boysa, susret su bolje otvorili gosti iz Rijeke. Do vodstva su stigli u 7. minuti kada je Teo Turk sjajnom individualnom akcijom svladao domaću obranu i donio prednost svojoj momčadi. Ipak, Dinamo je brzo uzvratio – Novak u 11. minuti poravnava rezultat, iako ostaje dojam da je vratar Rijeke Viktor Saaf mogao bolje reagirati.

Već u 13. minuti Dinamo dolazi do preokreta, a strijelac je bio Pasariček nakon odličnog udarca iz okreta. Domaći su nastavili s pritiskom pa je Gudasić u 15. minuti povećao prednost na 3:1 i zaključio snažan period igre svoje momčadi.

Važan segment Dinamove igre bila je i kvalitetna obrana na Luki Sutonu, ključnom igraču Rijeke u napadu, koji je bio gotovo potpuno odsječen i nije uspio napraviti značajniji utjecaj.

U drugom dijelu ritam utakmice se smirio, s manje prilika na obje strane, ali je Dinamo zadržao kontrolu. U 30. minuti Novak postiže svoj drugi pogodak nakon lijepe solo akcije i postavlja konačnih 4:1, čime praktički rješava pitanje pobjednika.

Do kraja susreta domaći su odigrali vrlo sigurno u obrani i nisu dopuštali ozbiljnije prijetnje prema svom golu.

Posebno se istaknuo vratar Ante Piplica, koji je bio među najboljima na terenu. Rijeka je imala čak 30 udaraca, od čega 19 u okvir, no Piplica je briljirao i zaustavio gotovo sve pokušaje. S druge strane, Saaf je na 22 udarca u okvir primio četiri pogotka.

Dinamo je tako zasluženo slavio i s tri gola prednosti odlazi na uzvrat u riječku Dvoranu Mladosti, gdje će Rijeka pokušati nadoknaditi zaostatak i doći do prvog trofeja u klupskoj povijesti.