Cro Cop se oglasio o sukobu s Amerikancem: ‘Lijepo sam mu objasnio, priča je za mene završena’

Tomokazu Tazawa/Getty Images

Voditelj američkog podcasta Jaxxon, Bear Degidio, izjavio da ga je Mirko Filipović blokirao jer se uvrijedio na financijsku ponudu za dolazak u Los Angeles, a sada je svoje viđenje situacije dao i hrvatski borac.

Filipović je odbacio tvrdnje Amerikanca.

“Zadnjih dana dobio sam barem 50 videa u kojima se Degidio žali da sam ga blokirao nakon poziva u njegov podcast. Čak su i naši portali to prenijeli bez da su me uopće kontaktirali da provjere o čemu je riječ”, rekao je Cro Cop i dodao:

“Nisam ga blokirao, niti me uvrijedio. Rampage Jackson, koji s njim vodi taj podcast ili je možda vlasnik – ne znam točno – moj je dragi prijatelj još iz vremena Pridea. Rado bih se s njim družio i razgovarao o tim danima u nekoj emisiji”.

Objasnio je što se dogodilo:

“Degidiju sam jasno rekao da ću prvom prilikom rado doći, ali da neću putovati u Los Angeles isključivo zbog gostovanja. Nakon nekoliko poruka on mi je ponudio da plati avionsku kartu, kao da bih ja zbog toga išao na drugi kraj svijeta. Putovao sam dosta u životu, ne pada mi napamet letjeti samo za podcast.

Rekao sam mu da mi mora pokazati poštovanje i da me ne može kupiti avionskom kartom. On očito nema pojma koliko je to logistički zahtjevno – od Frankfurta do LA-a treba oko 12 sati. Mrzim turbulencije, a još nisam imao let bez njih. Od straha mi stane sat na ruci. Nikad nisam volio interkontinentalne letove, putovao sam samo kad sam morao, zbog posla.

Tu je još i razlika u vremenu – devet sati. U povratku je još i gore jer se putuje sa zapada na istok. Tjedan dana nakon toga ne mogu normalno spavati. I da, nisam ga blokirao. A i da jesam – pa imam pravo raditi sa svojim profilom što želim”.

Za kraj Cro Cop poručuje:

“Nisam ljut na njega. Lijepo sam mu objasnio neke stvari. Ako on to sporije shvaća – njegov problem. Što se mene tiče, ova priča je završena”.