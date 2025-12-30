Carlsen 19. put postao svjetski prvak pa u slavlje ‘upleo’ i Luku Modrića

Podijeli :

xLatinxSportxImagesx via Guliver

Najbolji šahist današnjice, a po mnogima i svih vremena, Magnus Carlsen osvojio je 19. naslov svjetskog prvaka.

Norvežanin je do ovog postignuća stigao osvajanjem Svjetskog prvenstva u ubrzanom šahu. To mu je bila šesta titula u ubrzanom šahu, dok ima pet naslova u klasičnom te osam u brzopoteznom šahu.

Titulu je obilježio fotografijom s predstavljanja Luke Modrića u Real Madridu 2012. godine, na kojoj hrvatski kapetan pozira s dresom s brojem 19.

📲 Magnus Carlsen on IG. ♟️🐐 pic.twitter.com/fRbMMUhZwY — Madrid Zone (@theMadridZone) December 29, 2025

Carlsen je poznat i kao veliki navijač Real Madrida, pa je ovom objavom jasno spojio svoje dvije ljubavi i na taj se način pohvalio svojom 19. titulom.