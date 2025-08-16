Thompson uzvratio Lylesu, sjajni Warholm i Bol

Čak sedam novih rekorda mitinga obilježilo je "Kamila Skolimowska Memorial u poljskom Chorzowu, 12. stanicu Dijamantne lige ove sezone

Muški sprint spojio je Amerikanca Noaha Lylesa i Jamajčanina Kishanea Thompsona prvi put od njihovog nezaboravnog olimpijskog finala prošle godine u Parizu, gdje je Lyles pobijedio svog suparnika za pet tisućinki sekunde.

Ovoga puta slavio je Thompson izjednačivši rekord mitinga (9.87) koji je do sada držao Amerikanac Fred Kerley. Drugi je bio Lyles (9.90), a treće mjesto je zauzeo Amerikanac Kenneth Bednarek (9.96).

“Moja današnja utrka nije bila ni tako dobra, ni tako loša. Uživao sam u konkurenciji s Noahom. Sve se svodi na izvedbu, imao sam problema, ali ključ je pronaći zamah u utrci i održati ga do kraja. Nitko nije savršen, ali radim na poboljšanju svojih snaga i slabosti,” kazao je Jamajčanin.

Žensku “stotku” dobila je Amerikanka Melissa Jefferson-Wooden s rezultatom 10.66 sekundi ispred Jamajčanke Tie Clayton (10.82 sekunde) i Bjelokošćanke Marie-Josee Ta Lou-Smith (10.87).

Aktualna svjetska prvakinja Amerikanka Sha’Carri Richardson završila je šesta s vremenom 11.05 sekundi.

Nizozemka Femke Bol je pobijedila na 400 m s preponama sa rezultatom 51.91. Bila je to njezina 29. uzastopna pobjeda u Dijamantnoj ligi i rekord mitinga, kao i najbolji rezultat ove godine u svijetu. I dosadašnje je ona držala. Drugo mjesto je zauzela Slovakinja Emma Zapletalova s novim nacionalnim rekordom (53.58), a treća je bila Amerikanka Jasmine Jones (53.64).

“Obožavam ovo mjesto. Puno mi znači vidjeti toliko podrške publike,” kazala je Bol.

Sjajno je trčao i Norvežanin Karsten Warholm, također na 400 m s preponama. Pobijedio je sa 46.28 što je novi rekord Dijamantne lige, mitinga, te najbolji rezultat ove godine u svijetu. Nigerijac Ezekiel Nathaniel (47.31), a treće mjesto je zauzeo Katarac Abderrahman Samba (47.34).

Šveđanin Armand Duplantis ovoga puta nije oborio svjetski rekord u skoku s motkom već se zadovoljio s preskočenih 6.10 metara. Grk Emmanouil Karalis je zapeo na 6 metara, a Australac Kurtis Marschall na 5.90.

Jamajčanka Shericka Jackson još je jednom pokazala zašto je i dalje među najboljima na svijetu i kandidatkinja za svjetski naslov. Trostruka prvakinja Dijamantne lige slavila je na 200 metara s rezultatom 22.17. Druga je bila Amerikanka Brittany Brown ostvarivši svoje najbolje vrijeme sezone (22,17), a treća je bila Nigerijka Favour Ofili (22.25).

Na 110 m s preponama najbolji je bio Amerikanac Cordell Tinch istrčavši vrijeme 13.03 čime je izjednačio rekord mitinga Kubanca Orlanda Ortege iz 2014. Drugo i treće mjesto također su osvojili Amerikanci, Grant Holloway je istrčao 13.15, a Eric Edwards 13.20.

U ženskom dalju najbolja je bila Amerikanka Jasmine Moore s novim rekordom mitinga 6.85. Druga je bila Francuskinja Hilary Kpatcha (6.83), dok je treće mjesto zauzela Amerikanka Claire Bryant (6.83).

Kenijka Faith Kipyegon je pobijedila na 3 km s rezultatom 8:07.04 što je novi rekord Dijamantne lige, rekord mitinga, te afrički rekord. Kenijka je lovila 32 godine stari svjetski rekord Junxie Wang (8:06.11), ali nije uspjela.

Novi rekord Dijamantne lige i mitinga je postavila i Amerikanka Masai Russell koja je na 100 m preponama pobijedila s rezultatom 12.19. To je treće najbrže vrijeme ikad.

“Ovo je moja prva pobjeda u Dijamantnoj ligi, tako sam sretna,” kazala je olimpijska pobjednica.

“Bilo je nevjerojatno. Isprva nisam željela sudjelovati u utrci. Nakon mitinga u Lausannei vratit ću se kući i trenirati dva tjedna, a zatim ćemo imati dva tjedna trening kampa u blizini Tokija,” dodala je. Druga je bila Amerikanka Tonea Marshall (12.24), a treća Nigerijka Tobi Amusan (12.25).

Rekord mitinga je postavila i Etiopljanka Gudaf Tsegay na 1.500 metara s rezultatom 3:50.62. Druga je bila Kenijka Beatrice Chebet (3:54.73), a treća Britanka Georgia Hunter Bell (3:56.00).

U bacanju kugle slavio je Amerikanac Payton Otterdahl sa rezultatom 22.28. Njegova je to druga pobjedu u Dijamantnoj ligi u karijeri. Drugi je bio Talijan Leonardo Fabbri sa 22.10, dok je treće mjesto zauzeo Amerikanac Joe Kovacs sa 21.82.

U skoku u vis najbolji je bio Novozelanđanin Hamis Kerr (2.33) ispred Amerikanca JuVaughna Harrisona (2.28) i Ukrajinca Oleha Doroščuka (2.28)

Amerikanac Yared Nuguse slavio u utrci na 1.500 metara s vremenom 3:33.19, savladavši Kenijca Timothyja Cheruiyota (3:33.35) i Norvežanina Narvea Giljea Nordasa (3:33.41) u vrlo tijesnoj utrci.

Britanka Keely Hodgkinson, olimpijska prvakinja na 800 m, impresionirala je postavivši najbolje vrijeme na svijetu od 1:54,74 po povratku nakon više od godinu dana bez natjecanja.

Hodgkinson se nije utrkivala od olimpijskog finala u Parizu u kolovozu 2024., gdje je osvojila zlato. U subotu je dominirala u Poljskoj približivši se svom osobnom rekordu (1:54,61).