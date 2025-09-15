Poznato koliko je Duplantis zaradio za novo rušenje svjetskog rekorda i zlato na SP-u

Švedski atletičar Armand Duplantis potvrdio je status najboljeg na svijetu osvojivši treći uzastopni naslov svjetskog prvaka u skoku s motkom na prvenstvu u Tokiju.
Do zlata je stigao uz novi svjetski rekord, preskočivši letvicu na visini od 6.30 metara. Bio mu je to 14. put da postavlja svjetski rekord.
Presudan skok uspio mu je u trećem i posljednjem pokušaju, čime je iza sebe ostavio Grka Manola Karalisa, koji je stao na 6.00 metara, te Australca Kurtisa Marschalla s rezultatom 5.95.
Za naslov prvaka nagrađen je s 70 tisuća dolara (oko 60 tisuća eura), a dodatnih 100 tisuća dolara dobio je za rušenje rekorda. Ukupno će iz Tokija otići bogatiji za 170 tisuća dolara, odnosno približno 145 tisuća eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!