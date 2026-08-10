Britanka Hunt najbrža žena Europe

Britanska sprinterica Amy Hunt osigurala je svoj prvi međunarodni naslov u Birminghamu, pobijedivši u utrci na 100 metara na Europskom prvenstvu u atletici s vremenom 11.00 sekundi.

Osvajačica srebrne medalje sa svjetskog prvenstva na 200 metara (Tokio 2025.), završila je ispred Poljakinje Ewe Swobode (11,02) i Belgijanke Delphine Nkansa (11,06).

Rođena 2002. godine, Amy Hunt odrasla je u Granthamu, blizu Nottinghama, a proslavila se kada je u lipnju 2019., sa samo 17 godina, oborila svjetski juniorski rekord na 200 metara s vremenom od 22,42 sekunde.

Časopis Vogue uvrstio ju je na svoj popis “lica koja će definirati desetljeće”. Uz postignuća na stazi, Amy Hunt je 2023. godine diplomirala englesku književnost na prestižnom Sveučilištu u Cambridgeu, a živi u Padovi, blizu Venecije u Italiji.

U muškoj kugli, Talijan Leonardo Fabbri zadržao je titulu hicem od 22,31 m, ispred svog sunarodnjaka Zanea Weira (21,12 m) i Šveđanina Wictora Peterssona (20,97 m).

U utrci mješovitih štafeta slavila Norveška (3:09.62) predvođena sjajnim Carstenom Warholmom, ispred Velike Britanije (3:10.47) i Nizozemske (3:10.77).