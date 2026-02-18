Ukrajinci bojkotiraju otvaranje Paraolimpijskih igara zbog ruskih sportaša

Podijeli :

xRomanxKoksarovx DSC04437.JPG via Guliver Image

Ukrajina je objavila da će njezini predstavnici bojkotirati službene protokolarne događaje na Paraolimpijskim igrama Milano-Cortina u ožujku, u znak protesta zbog odluke da se ruskim i bjeloruskim sportašima dopusti nastup pod njihovim nacionalnim zastavama.

Odluka IPC-a da omogući sudjelovanje šestorici ruskih i četvorici bjeloruskih natjecatelja na Igrama (6.–15. ožujka) izazvala je snažno negodovanje u Ukrajini.

“Nećemo biti prisutni na ceremoniji otvaranja. Nećemo sudjelovati ni u jednom od službenih događaja Igara,” napisao je ukrajinski ministar sporta Matviy Bidny na društvenoj mreži X.

Europski povjerenik za mlade i sport Glenn Micallef, koji je trebao predstavljati Europsku uniju na svečanosti otvaranja, također je najavio da neće doći iz istog razloga.

“Zastave Rusije i Bjelorusije nemaju mjesta na međunarodnim sportskim događajima koji promiču pravednost, integritet i poštovanje. To su zastave režima koji su sport pretvorili u oruđe rata, laži i prezira,” poručio je Bidny.

Rusija će na Paraolimpijskim igrama u Milanu i Cortini imati dva predstavnika u alpskom skijanju, dva u skijaškom trčanju te dva u snowboardingu, dok će Bjelorusiju predstavljati četvero natjecatelja u skijaškom trčanju. Bit će to prvo isticanje ruske zastave na Paraolimpijskim igrama nakon 2014. godine.

Predsjednik Ukrajinskog paraolimpijskog odbora Valerij Suškevič izjavio je u utorak za AFP da je ogorčen sudjelovanjem ruskih i bjeloruskih sportaša, ali je odbacio mogućnost potpunog bojkota natjecanja, na kojem Ukrajina tradicionalno ostvaruje zapažene rezultate.

“IPC može potvrditi da je NPC Rusija dobila ukupno šest mjesta, a NPC Bjelorusija u ukupno četiri mjesta,” potvrdili su iz Međunarodnog paraolimpijskog odbora.

U rujnu je IPC glasovanjem odlučio ukinuti djelomične suspenzije Rusije i Bjelorusije. Predsjednik IPC-a Andrew Parsons tada je najavio da na Igrama u Milanu i Cortini neće nastupiti sportaši iz tih zemalja jer su njihovi međunarodni savezi zadržali zabrane.

Ipak, Rusija i Bjelorusija u prosincu su na arbitražnom sudu (CAF-u) dobile žalbu protiv FIS, krovne organizacije za skijanje i snowboarding, čime im je omogućeno natjecanje i prikupljanje bodova. Time će se ruska zastava prvi put nakon Igara u Sočiju 2014. ponovno pojaviti na Paraolimpijskim igrama.