Švicarci do zlata u skijaškoj kombinaciji na ZOI

Švicarski par Franjo von Allmen i Tanguy Nef osvojili su zlato u ekipnoj muškoj skijaškoj kombinaciji na ZOI, koja je uključivala po jednu vožnju spusta i slaloma.

Švicarci su pobijedili su s ukupnim vremenom od 2:44.04 minuta, s tim da je von Allmen bio drugi u spustu, a Nef je odradio sjajnu slalomsku vožnju.

Austrijski tim Vincent Kriechmayr i Manuel Feller podijelili su srebro sa švicarskim dvojcem Marcom Odermattom i Loicem Meillardom, a oni su zaostali 0.99 sekundi za pobjednicima. Medalja je za svega četiri stotinke sekunde pobjegla austrijskom paru Raphaelu Haaseru i ‍Michaelu Mattu na četvrtom mjestu.

Von Allmenu je to već drugo zlato na ovim Igrama, nakon što je slavio u spustu, dok je Tanguyu, mlađem bratu čuvene Sonje Nef, ovo najveći uspjeh u karijeri. Von Allmen je aktualni svjetski prvak u kombinaciji prošle godine sa Svjetskog prvenstva u Saalbachu, ali u partnerstvu s Loïcom Meillardom.

Do prve medalje na ZOI Milano/Cortina došao je i najbolji skijaš današnjice Odermatt nakon razočaravajućeg četvrtog mjesta u spustu.

Najveći gubitnici kombinacije su Talijani. Giovanni Franzoni je uvjerljivo bio najbrži na spustu, no Alex Vinatzer nije izdržao pritisak u slalomu, pa su se morali zadovoljiti tek sedmim mjestom.