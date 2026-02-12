Slovenac izbačen sa ZOI zbog alkohola

Podijeli :

Izbornik reprezentacije Finske u skijaškim skokovima Igor Medved diskvalificiran je sa Zimskih olimpijskih igara zbog skandala povezanog s alkoholom, izvijestio je Aftonbladet.

Finski sportaši će do kraja Igara biti bez slovenskog trenera koji je poslan kući zbog kršenja timskih vrijednosti.

„Medved se danas vratio kući. Problem je povezan s alkoholom. Vrlo ozbiljno shvaćamo kršenje pravila i brzo ćemo reagirati“, izjavio je Jane Hänninen, voditelj odjela elitnog sporta pri Finskom olimpijskom odboru.

Izbornik se ispričao zbog svojih postupaka.

„Napravio sam pogrešku i duboko mi je žao. Želim se ispričati cijeloj finskoj reprezentaciji, sportašima i navijačima. Želim timu mir i spokoj kako bi se mogli usredotočiti na Olimpijske igre“, rekao je 44-godišnji Medved, koji je glavni trener reprezentacije u skijaškim skokovima od ljeta 2024., a prethodno je radio u slovenskoj reprezentaciji.

Medved je nekadašnji reprezentativac Slovenije u skijaškim skokovima.