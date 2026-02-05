Najjasniji signal do sada: Rusi sve bliži povratku na Igre

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Predsjednica Međunarodnog olimpijskog odbora, Kirsty Coventry, poslala je dosad najjasniji signal da bi Rusija mogla sudjelovati na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.

U govoru na otvaranju 145. Kongresa Međunarodnog olimpijskog odbora u Milanu, Coventry je posebno naglasila da svim sportašima mora biti omogućeno natjecanje, neovisno o tome kako se političko vodstvo njihovih zemalja ponaša ili kakve odluke donosi.

Iako Rusiju nije izravno spomenula, vrlo je vjerojatno da će njezine izjave izazvati reakciju iz Ukrajine, kao što se to dogodilo i prije nekoliko dana nakon istupa Giannija Infantina. Tada ga je ukrajinski ministar sporta optužio za neodgovorne i infantilne izjave, nakon što je poručio da zabranu nastupa ruskim i bjeloruskim nogometašima treba ukinuti jer, prema njegovu mišljenju, ne daje nikakve rezultate.

„Tijekom kampanje i u brojnim razgovorima nakon nje čula sam iste poruke od mnogih od vas. Usredotočimo se na bit. Mi smo sportska organizacija. Razumijemo politiku i svjesni smo da ne djelujemo u vakuumu. No sport je naša ‘igra’. To znači da sport moramo zadržati na neutralnom terenu. Sport mora biti mjesto na kojem se svi sportaši mogu slobodno natjecati, bez da ih ograničava politika njihove zemlje ili vlade.

U svijetu koji je izrazito podijeljen, to je načelo važnije od svega. Upravo ono omogućuje Olimpijskim igrama da ostanu inspiracija, mjesto na kojem sportaši iz cijelog svijeta mogu biti zajedno i pokazati najbolje što čovječanstvo ima“, rekla je Coventry.

Ovaj dio njezina govora protumačen je kao poruka vezana uz Rusiju i ruske sportaše. Posebno se toj izjavi obradovao ruski predstavnik u MOO-u, Šamil Tarpiščev.

„U njezinu govoru jasno je istaknuto da politika ne bi trebala biti nikakav faktor, jer sport predstavlja inspiraciju i budućnost. Za sada se sve odvija bez problema i časno, no pred nama je još mnogo razgovora“, rekao je Tarpiščev novinarima u Milanu.

Pozdravio je i stavove Giannija Infantina:

„Sjedio sam pored njega na koncertu. Vrlo je pozitivan kada je riječ o svim naporima koje ulažemo vezano uz buduće sudjelovanje naših sportaša. Stalno smo u komunikaciji.“

UEFA i FIFA bile su prve sportske organizacije koje su isključile ruske sportaše i klubove iz svojih natjecanja nakon početka sukoba u Ukrajini 2022. godine. Prije dvije godine UEFA je razmatrala mogućnost povratka omladinskih reprezentacija u natjecanja, no od te je ideje kasnije odustala.

MOO je u prosincu dao preporuku međunarodnim sportskim federacijama da dopuste nastup mladim sportašima pod nacionalnom zastavom i uz himnu, a brojni sportovi u međuvremenu su ukinuli zabrane i za seniore. FIFA je najavila da će 2027. godine organizirati nogometni festival za djevojčice i dječake do 15 godina, na kojem će sudjelovati sve zemlje članice FIFA-e.

Što se tiče nogometa, ruske reprezentacije do 15 i do 16 godina gotovo su cijelo vrijeme sudjelovale na zabranjenim razvojnim turnirima. Neki od tih turnira održavani su u Srbiji, Kazahstanu, Kini, Gani i Bjelorusiji. Ženska seniorska reprezentacija Rusije u srpnju je odigrala prijateljsku utakmicu u Srbiji, a tri mjeseca kasnije i dvije utakmice u Sjevernoj Makedoniji.

Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini nastupit će 13 ruskih i sedam bjeloruskih sportaša koji će se natjecati pod neutralnim statusom. Prije četiri godine, na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, 200 ruskih sportaša natjecalo se pod zastavom Olimpijskog odbora Rusije te osvojilo 32 medalje.