Kaciga o kojoj se priča: Ukrajinac sa slikama ubijenih sunarodnjaka

Podijeli :

AP Photo/Alessandra Tarantino via Guliver

Nositelj ukrajinske zastave na svečanosti otvaranja XXV. Zimskih olimpijskih igara Vladislav Heraskevič tijekom treninga skeletonaša u ponedjeljak u Cortini d'Ampezzo nosio je kacigu s fotografijama svojih sunarodnjaka ubijenih u ruskoj invaziji na njegovu zemlju.

Prije četiri godine u Pekingu, neposredno uoči ruske invazije na Ukrajinu Heraskevič je nosio transparent s natpisom “Ne ratu u Ukrajini”, a i prije nastupa na ovim ZOI obećao kako će iskoristiti Igre za podsjećanje svjetske javnosti na sukob u Ukrajini.

“Neki od njih bili su moji prijatelji”, kazao je Heraskevič koji je na kacigi imao portrete mlade dizačice utega Aline Perehudove, boksača Pavla Iščenka, hokejaša Oleksija Loginova, glumca Ivana Kononenka, skakača u vodu Mikite Kozubenka, strijelca Oleksija Habarova i plesačice Darje Kurdel.

Heraskevič je dodao kako je Međunarodni olimpijski odbor (MOO) kontaktirao Ukrajinski olimpijski odbor zbog njegove kacige jer prema Olimpijskoj povelji “na olimpijskim borilištima nije dopuštena nikakva politička, vjerska ili rasna propaganda”.

“Moj se slučaj i dalje procesuira”, kazao je ukrajinski skeletonac.