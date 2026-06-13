Zvijezde SAD-a nakon pobjede: ‘Noć iz snova, možemo učiniti nevjerojatne stvari’

Američki izbornik Mauricio Pochettino rekao je da je pobjeda SAD-a od 4-1 nad Paragvajem u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva rezultat momčadskog pristupa koji je bio na prvom mjestu, a ne napora pojedinačnih igrača.

To je bio prvi put da su SAD postigle četiri gola na utakmici Svjetskog prvenstva, od kojih je dva zabio Folarin Balogun i tako postao prvi američki igrač koji je postigao dva gola na utakmici Svjetskog prvenstva od turnira 1930. godine.

“Pravi san, znate, to je san, to je noć iz snova”, rekao je Balogun nakon utakmice.

Međutim, unatoč izvrsnim nastupima igrača poput Baloguna, Christiana Pulisica i Westona McKennieja, Pochettino je radije pohvalio zajedničke napore momčadi, kao i osoblja momčadi.

“Bio je to kolektivni pristup”, rekao je, dodajući da je momčad upila energiju navijača. “Nevjerojatno, bili su nevjerojatni. Možemo učiniti nevjerojatne stvari ako su navijači ovakvi.”

Pochettino je rekao da, iako je momčad zadovoljna pobjedom, moraju imati na umu da je to tek početak turnira.

“Mogućnost zajedničkog treniranja tjednima prije Svjetskog prvenstva omogućila je trenerima da rade s igračima umjesto da samo biraju momčad, što je obično slučaj kada imaju samo nekoliko dana prije većine međunarodnih utakmica”, rekao je Pochettino.

SAD u skupini D još igraju utakmice protiv Australije 19. lipnja i Turske 26. lipnja.