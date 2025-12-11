Ženska nogometna reprezentacija 61. na svijetu

Podijeli :

Niksa Stipanicev CROPIX via Guliver Images

Nakon razdoblja ispunjenog kontinentalnim natjecanjima i kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo, objavljena je nova FIFA svjetska rang-ljestvica, na kojoj su hrvatske nogometašice pale za dva mjesta i sada se nalaze na 61. poziciji, objavio je HNS.

Svjetske prvakinje Španjolke zadržale su prvo mjesto zahvaljujući obrani naslova u UEFA Ligi nacija, dok je Njemačka najveći dobitnik među deset vodećih reprezentacija te je sada na trećem mjestu, odmah iza drugoplasiranih Sjedinjenih Američkih Država.

Na najnovijoj rang-ljestvici hrvatska ženska reprezentacija bilježi pad od dva mjesta te se trenutačno nalazi na 61. poziciji. Engleska je ostala četvrta, Švedska pa je pala s trećeg na peto mjesto, a potom slijde Brazil, Francuska, Japan, Sjeverna Koreja i Kanada.

U ostatku poretka, tri reprezentacije s različitih kontinenata ostvarile su napredak od čak 16 mjesta. Nikaragva (sada 96.), Burkina Faso (118.) i Američka Samoa (137.) ostvarile su značajan pomak, pri čemu je Američka Samoa upisala dvije važne pobjede protiv Cookovih Otoka i Tonge te osvojila više od 63 boda – najviše od svih reprezentacija od posljednog izdanja ljestvice, objavio je HNS.