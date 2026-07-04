Zelenortski Otoci skoro kreirali najveću senzaciju u povijesti SP-a, Scaloni priznao: ‘Bilo bi ludo…’

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Aktualni svjetski prvaci Argentinci preživjeli su pravu noćnu moru u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026. godine.

U utakmici koja je trebala biti tek rutinski posao, autsajderi Zelenortski Otoci odigrali su utakmicu života i odvukli Lionela Messija i društvo u produžetke. Argentina je na kraju iščupala pobjedu 3:2, no izbornik Lionel Scaloni bio je vidno potresen nakon šokantnog susreta koji je ujedno bio i njegov jubilarni, 100. meč na klupi Albicelesta.

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“Ova momčad nikada ne odustaje. Bilo bi ludo izgubiti u mojoj 100. utakmici, ali to je nogomet. Bila je to vrlo teška utakmica. Uvijek morate izvući pozitive, ova momčad nikada ne odustaje. Čestitam našim protivnicima, kad kažete da nema lakih protivnika… danas su pokazali da su velika momčad”, izjavio je Scaloni za TyC Sports odmah nakon utakmice.

Iako je Argentina kontrolirala veći dio igre, Scaloni je priznao da se niti u jednom trenutku nije osjećao sigurno te da je utakmica u svakom trenu mogla otići na stranu borbenih Afrikanaca.

“Malo sam skeptičan i nikada nas ne vidim kao automatski kvalificirane. Iskustvo me tome naučilo. Ali istina je da je utakmica bila ružna, moglo je otići na drugu stranu, iako smo mi bili ti koji su kontrolirali igru. Rekli su mi da smo na lakšoj strani ždrijeba. Sada shvaćaju da nema lakih utakmica. Znali smo da će biti teško. Previše smo patili, zaslužili smo pobijediti, ali protivnik nam je otežao posao. Razgovarat ću o negativnostima s dečkima, ali fokusirat ću se na pozitivno: momčad nastavlja napadati, apsorbirali smo udarac i izvukli pobjedu.”

Ovom teškom pobjedom Argentina je osigurala plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva, gdje ih u utorak u Atlanti čeka reprezentacija Egipta, koja je prethodno nakon jedanaesteraca eliminirala Australiju.