Zekić sa Sarajevom ispao iz Europe već u prvom pretkolu

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Neslavna europska avantura za hrvatskog stratega.

Sarajevo, koje s klupe vodi hrvatski trener Zoran Zekić, oprostilo se od Europe već na prvoj prepreci. Nakon remija 1:1 na domaćem terenu, bosanskohercegovački predstavnik u uzvratu je poražen od finskog Inter Turkua rezultatom 2:1 te je s ukupnih 3:2 završio nastup u prvom pretkolu Konferencijske lige.

Momčad Sarajeva bolje je ušla u susret i od početka nametnula svoj ritam. Prvu ozbiljniju priliku imao je Ljajić u 10. minuti, ali njegov pokušaj zaustavio je domaći vratar. Pet minuta poslije zaprijetio je i Inter preko Conteha, koji je izašao sam pred Banića, no gostujući vratar odlično je reagirao.

Prednost Sarajevu donio je Kyeremeh u 22. minuti. Iskoristio je pogrešku obrane domaćih, izašao sam pred vratara i mirno pogodio za 1:0. Nakon vodećeg gola Zekićeva momčad prepustila je posjed protivniku, ali je bez većih problema sačuvala prednost do odlaska na odmor.

Inter Turku zaigrao je puno agresivnije u drugom poluvremenu. Već u 49. minuti Jeftah je imao veliku priliku, no glavom je pucao iznad grede. Izjednačenje je stiglo u 58. minuti uz dosta sreće za domaćine. Nakon ubačaja u peterac Maroodza je pokušao otkloniti opasnost, ali je pogodio Conteha, od kojeg se lopta odbila u mrežu za 1:1.

Primljeni pogodak probudio je Sarajevo, koje je ponovno preuzelo inicijativu. Najbliže novom vodstvu bio je Kyeremeh u 66. minuti, no njegov udarac s ruba kaznenog prostora prošao je tik pokraj vratnice.

Pitanje pobjednika riješeno je dvije minute prije kraja u situaciji koja će izazvati brojne rasprave. Sarajevo je tražilo prekršaj Botuea nad Ristovskim, ali češki sudac Rouček nije se oglasio. Akcija se nastavila, Jephti je uposlio Ahiabua, a domaćini su iz nastavka napada postigli pogodak za 2:1 i osigurali prolaz dalje.

Inter Turku će u drugom pretkolu Konferencijske lige igrati protiv turskog Bašakşehira.