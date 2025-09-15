Zabio prvi gol u riječkom dresu pa poručio: ‘Probali smo igrati kao što novi trener želi’

Podijeli :

Guliver Image

Rijeka je za vikend uzela mršavi bod odigravši s Lokomotivom u 6. kolu SHNL-a.

Prvi gol za Rijeku posebno će pamtiti stoper Anel Husić koji je Lokosima zabio u 40. minuti. Niko Janković je ubacio, Ante Majstorović glavom prebacio loptu pred peterac, gdje je usamljeni Husić odlično reagirao i nogom poslao loptu u mrežu.

Husić je nakon utakmice posebno spomenuo novo lice na klupi Rijeke, Victora Sancheza:

“Vidjelo se da smo probali igrati kako novi trener Victor Sanchez želi. Puno smo puta prošli po bokovima, ali i po sredini. Tako ćemo nastaviti. Moj gol, nažalost, nije bio dovoljan za više od boda, ali idemo dalje. Već poslije nekoliko treninga dobro smo se uklopili. Nastavit ćemo igrati po njegovim idejama i vjerujem da će doći pobjede”, rekao je Husić.