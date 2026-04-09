Vušković zbog udarca propustio trening HSV-a, evo kad se očekuje povratak

HSV u nedjelju od 17:30 gostuje kod Stuttgarta u važnoj utakmici Bundeslige, a 200-tinjak navijača prisustvovalo je treningu te ostalo razočarano činjenicom da na njemu nije bilo Luke Vuškovića.
Vuškovićev izostanak s treninga odmah je otvorio pitanje hoće li biti spreman za nedjeljni susret, a trening je propustio zbog udarca kojeg je primio u utorak.
Hrvatski reprezentativac se požalio na bolove te je dan kasnije preventivno pošteđen treninga. Ipak, u HSV-u ne očekuju da će propustiti utakmicu, a ozbiljnost ozljede bit će jasnija idućih dana.
Hamburger Morgenpost objašnjava da će mu dan odmora ionako dobro doći s obzirom na to da se tek prije sedam dana vratio s reprezentativnih utakmica u SAD-u. Trener Merlin Polzin je isprobao rješenje u kojem Vuškovića na mjestu u sredini obrane mijenja Daniel Elfadli, koji je s Warmed Omarijem i Jordanom Torunarighom činio zadnju trojku.
Očekuje se da bi se mladi hrvatski stoper treninzima mogao vratiti već danas.
