Vušković bi se već na zimu mogao vratiti u Tottenham?

Hrvatski stoper Luka Vušković oduševljava igrama u dresu njemačkog HSV-a.
Vušković je ovog ljeta u Njemačku stigao na posudbu iz Tottenhama. Proteklog vikenda zabio je spektakularan gol škorpionovim udarcem u pobjedi HSV-a protiv Werder Bremena 3:2 u Bundesligi.
O njemu su se sada raspisali i u Engleskoj. Hotspur HQ, klub ozbiljno razmatra mogućnost da Vuškovića vrati u London već ove zime, osobito zato što trener Thomas Frank želi prijeći na sustav s tri stopera.
Micky van de Ven i Cristian Romero su standardni, a kao idealnog partnera toj dvojici Frank vidi Vuškovića.
Tottenham je prema pisanju engleskih medija, spreman ponuditi i novi ugovor. Trenutačni mu vrijedi do ljeta iduće godine.
Navodno je za njegove usluge zainteresirana i Barcelona, a nogometni insajder Ekrem Konur spominje kako zanimanje pokazuju i RB Leipzig te Borussia Dortmund.
Tottenham mu je navodno predstavio mu je dugoročan plan i projekt u kojem bi trebao imati ključnu ulogu, uz znatno poboljšan ugovor.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!