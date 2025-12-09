Vušković bi se već na zimu mogao vratiti u Tottenham?

Podijeli :

xAymanxAlahmedx via Guliver

Hrvatski stoper Luka Vušković oduševljava igrama u dresu njemačkog HSV-a.

Vušković je ovog ljeta u Njemačku stigao na posudbu iz Tottenhama. Proteklog vikenda zabio je spektakularan gol škorpionovim udarcem u pobjedi HSV-a protiv Werder Bremena 3:2 u Bundesligi.

POVEZANO VIDEO / Pogledajte spektakularan gol Vuškovića, petom je zabio u ludoj utakmici HSV-a i Werdera!

O njemu su se sada raspisali i u Engleskoj. Hotspur HQ, klub ozbiljno razmatra mogućnost da Vuškovića vrati u London već ove zime, osobito zato što trener Thomas Frank želi prijeći na sustav s tri stopera.

Micky van de Ven i Cristian Romero su standardni, a kao idealnog partnera toj dvojici Frank vidi Vuškovića.

Tottenham je prema pisanju engleskih medija, spreman ponuditi i novi ugovor. Trenutačni mu vrijedi do ljeta iduće godine.

Navodno je za njegove usluge zainteresirana i Barcelona, a nogometni insajder Ekrem Konur spominje kako zanimanje pokazuju i RB Leipzig te Borussia Dortmund.

Tottenham mu je navodno predstavio mu je dugoročan plan i projekt u kojem bi trebao imati ključnu ulogu, uz znatno poboljšan ugovor.