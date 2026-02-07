Vukovar u dramatičnom susretu slomio Istru i ponovno pobjegao s dna HNL-a

Podijeli :

xxGoranxMehkekx lokomotiva_rijeka1-031123 via Guliver Image

Vukovar je u Osijeku na Gradskom vrtu svladao Istru 3:2 u susretu 21. kola SuperSport HNL-a. Momčad Silvija Čabraje tijekom cijele utakmice bila je opasnija i dominantnija, uputila je čak 26 udaraca prema golu te stvorila pet velikih prilika, dok je Istra imala 13 udaraca i dvije izrazite šanse.

Domaći sastav poveo je u 16. minuti pogotkom Jakova Puljića s bijele točke, a minimalna prednost zadržala se do odlaska na odmor. Već na početku drugog poluvremena, u 47. minuti, Mario Tadić povisio je na 2:0 pogotkom glavom nakon udarca iz kuta i dodatno uzdrmao goste.

Istra se, ipak, nije predala. Darijo Marešić smanjio je zaostatak u 56. minuti precizno izvedenom panenkom, a Smail Prevljak je u 85. minuti zabio za izjednačenje. No slavlje gostiju kratko je trajalo jer je samo dvije minute kasnije Lovro Banovec, nakon gužve u kaznenom prostoru, atraktivnim škaricama postigao pogodak za pobjedu Vukovara.

Ovim trijumfom Vukovar je ponovno gurnuo Osijek na dno ljestvice HNL-a, iako Osijek ima utakmicu manje, koju će sutra odigrati u Varaždinu.