Vučević uoči derbija otkrio što Hajduk planira s Livajom, komentirao i dolazak Ivušića i Rebića

Podijeli :

Foto: hajduk.hr

Hajduk u subotu dočekuje Dinamo u prvom ovosezonskom vječitom derbiju.

Uoči važne utakmice o aktualnostima na Poljudu je za SN govorio sportski direktor Goran Vučević.

Analizirao je stanje u klubu, objasnio što očekuju od budućnosti, ali se i posebno dotaknuo dvojice igrača koji izazivaju najviše pažnje – Antu Rebića i Marka Livaju.

“Svim novim igračima treba malo vremena za adaptaciju. Znamo njihove kvalitete, pogotovo Ivušića i Rebića, ali ne treba bježati od činjenice da najviše ovisi o njima samima. Kod dolazaka bila je očita njihova iznimna privrženost Hajduku i na tome im zahvaljujem. Da tako nije bilo, ne bismo ih ni mogli dovesti. Svjestan je, istovremeno, Ante koliko truda i rada će trebati da dođe na željeni nivo”, rekao je pa nastavio o planovima za Livaju:

“Za Marka ću samo ekskluzivno reći da s njim u idućih nekoliko dana planiramo potpisati novi ugovor.”