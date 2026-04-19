Vučević se oprostio od Hajduka: Umoran sam od neiskrenih obećanja

Miro Gabela, HNK Hajduk Split

Goran Vučević (54) više nije sportski direktor Hajduka, nakon što je tu funkciju preuzeo Robert Graf. Tim povodom oglasio se na društvenim mrežama i objavio poruku koju prenosimo u cijelosti:

“Osjećam potrebu da trebam nešto kazati ali nikome ništa dokazivati, ne zato što sam odustao!

Umoriš se – umoran od objašnjavanja, opravdavanja, smanjivanja sebe da bi se uklopio u tuđe živote. Umoran od čekanja poruka koje nikad ne dolaze, isprika koja nikad ne stignu, ljudi koji ne znaju cijeniti. Umoran od neiskrenih obećanja.

Neće me svi razumjeti, neće me svi tretirati onako kako zaslužujem, ali ne moraju. Jer dođe trenutak kada izabereš mir. Jer ponekad, najzreliji odgovor je tišina. Najjači potez je otići.

Pravi ljudi ne traže objašnjenja. Oni te vide, oni te osjećaju, poštuju te, bez da moraš moliti za to.

I zato danas ne odlazim slomljen – odlazim svoj.”

Vučević je još u veljači najavio da će napustiti poziciju sportskog direktora, ali je ostao na funkciji dok klub ne pronađe zamjenu. To su tada na izvanrednoj konferenciji za medije potvrdili predsjednik kluba Ivan Bilić i predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović-Visković.

Na tu dužnost stigao je u srpnju prošle godine, nakon što je klub raskinuo suradnju s Françoisom Vitalijem. Time se vratio na Poljud nakon devet godina i ponovno preuzeo odgovornost za sportski segment kluba.

Ovo mu je drugi odlazak iz Hajduka. Prethodno je klub napustio 2016. godine nakon trogodišnjeg mandata. U međuvremenu je radio u Barceloni kao dio sportskog sektora te u Al Nassru kao tehnički i sportski direktor, odakle je otišao krajem 2023.

Kada je preuzeo funkciju 4. srpnja prošle godine, Vučević je najavio da klub ulazi u “sezonu tranzicije”, što dio navijača nije dobro prihvatio jer su to shvatili kao nedostatak ambicije u borbi za naslov, dok je on time želio naglasiti potrebu za realnim pristupom i stabilizacijom.

U njegovu mandatu Hajduk je prodao nekoliko važnih igrača: Dominik Prpić otišao je u Porto za 4,5 milijuna eura, Branimir Mlačić u Udinese za 4,7 milijuna, dok je Filip Uremović prešao u Kawasaki Frontale za 800 tisuća eura.

S druge strane, klub je doveo Ivicu Ivušića (600 tisuća eura), Rona Racija (300 tisuća), Frana Karačića (200 tisuća) i Darija Marešića (175 tisuća). Bez odštete su stigli Ante Rebić i Adrion Pajaziti, dok su Edgar Gonzalez i Iker Almena došli na posudbu, a Hugo Guillamón kao slobodan igrač. U međuvremenu je Karačić poslan na posudbu u Osijek, a Gonzalez se vratio u matični klub.

Vučević je na početku mandata najavio stvaranje jakog tima suradnika, među kojima su bili Pepa Boada, Ivan Rakitić, Mišo Krstičević i Jiří Plišek, uz posebnu ulogu Vika Lalića kao bliskog suradnika. Međutim, već nakon nekoliko mjeseci Krstičević i Lalić su napustili klub, što je dodatno oslabilo njegovu poziciju.

Osim toga, nije imao skladan odnos s trenerom Gonzalom Garcijom, koji nije bio njegov izbor, pa je njihova suradnja bila više formalna nego stvarna. Dodatne probleme stvarali su i narušeni odnosi između trenera i prve zvijezde momčadi, Marka Livaje, što je ostalo neriješeno do kraja njegova mandata.