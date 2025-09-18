Vučević poslao jasnu poruku Garciji: ‘Neću biti miran dok se to ne dogodi…’

Podijeli :

Robert Matić/Hajduk.hr

Gonzalo Garcia zamijenio je Gennara Gattusa na klupi Hajduka, ali novi trener nije bio izbor aktualnog sportskog direktora.

Goran Vučević u klub je stigao nakon trenera Gonzala Garcije.

“Trenera Garciju već je bio doveo moj prethodnik, velika većina ugovora s trenerima u akademiji potpisana, pripreme praktički završene. Tajming moga dolaska bio je s velikim zakašnjenjem. Trener je bio praktički sam na pripremama, bez jasne vizije za sljedeću sezonu i s velikim upitnikom oko igračkog kadra”, rekao je Vučević za SN te otkrio što mu je poručio:

“Nedvosmisleno je treneru rečeno da je bez obzira na pojačanja koja smo doveli, poželjno forsirati mlade igrače, koji su u konačnici i prepoznatljivi na tržištu. Svakom je treneru zadatak izvući maksimum iz svojih igrača, a rezultat će uvijek doći uz dobru selekciju i dobar rad. Međutim, treneru smo istovremeno i jasno naglasili da ima potpunu slobodu staviti koga god želi, jer želimo biti maksimalno korektni prema svakom igraču.”

Objasnio je i što mu se ne sviđa:

“Dokle god naša momčad ne bude standardizirana i moćna, ja neću biti miran. Želimo to vidjeti na terenu. Nije mi drago kad netko igra standardno, a onda nestane iz sastava, poput, recimo, mladih Roka Brajkovića ili Noe Skoke. Trenerova zadaća je prepoznati igrača i spriječiti velike oscilacije”.