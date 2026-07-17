Vrijede li ista pravila za sve? Rice je protiv Argentine triput prekrio usta, ali nije isključen

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AP Photo/Jacob Kupferman via Guliver

Polufinalni susret Svjetskog prvenstva između Argentine i Engleske završio je pobjedom "gaučosa" 2:1, ali se i dva dana nakon utakmice i dalje raspravlja o pojedinim sudačkim odlukama i potezima VAR sobe.

Na društvenim mrežama pojavio se videozapis na kojem se vidi kako je engleski reprezentativac Declan Rice čak tri puta rukom prekrio usta tijekom razgovora s argentinskim nogometašima.

U najmanje jednoj situaciji Rice je bio u verbalnom sukobu s Lionelom Messijem, dok je u drugoj raspravljao s Alexisom Mac Allisterom.

🚨 Declan Rice covered his mouth THREE times against Argentina, but neither the referee nor VAR took action 👀 Argentina’s players didn’t appeal. Should it have been a red card under the new rules? 🤔#worldcup #argentina #worldcup2026 pic.twitter.com/RyFQF7InC4 — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) July 17, 2026

Unatoč njegovom potezu, glavni sudac Ismail Elfat nije reagirao, a nije bilo ni intervencije iz VAR sobe. Zanimljivo je da ni argentinski igrači nisu tražili kaznu za Ricea, iako je upravo takav način komunikacije postao jedna od najkontroverznijih tema ovogodišnjeg Mundijala.

Prema novom pravilu koje se primjenjuje na Svjetskom prvenstvu, igrač koji tijekom sukoba s protivnikom ili službenom osobom namjerno prekrije usta rukom, dresom ili nekim drugim dijelom tijela može biti izravno isključen.

Ipak, važno je razlikovati običan razgovor od žestokog verbalnog sukoba. Samo prekrivanje usta nije automatski prekršaj, ali u situaciji konfrontacije može biti razlog za crveni karton.

To pravilo već je primijenjeno na ovom Svjetskom prvenstvu. Ekvadorac Piero Hincapié jedan je od igrača koji je izravno isključen zbog prekrivanja usta tijekom rasprave s protivnikom, što je dodatno otvorilo pitanje dosljednosti sudačkih odluka.

U slučaju Ricea, dostupne snimke pokazuju da je engleski veznjak prekrivao usta dok je izmjenjivao riječi s Messijem i drugim argentinskim reprezentativcima. Zbog toga pojedini mediji smatraju da je Englez mogao, pa čak i morao, dobiti crveni karton.

Ipak, nije poznato što je Rice točno govorio, kao ni jesu li sudac i VAR procijenili da razgovor nije bio dovoljno agresivan ili provokativan za najstrožu kaznu. Bez službenog objašnjenja FIFA-e ostaje pitanje zašto pravilo koje je ranije na turniru dovodilo do izravnih crvenih kartona u ovom slučaju nije primijenjeno.

Argentina je nakon velikog preokreta i pogodaka Enza Fernandeza i Lautara Martineza izborila plasman u finale, dok je Engleska ostala bez prilike za borbu za naslov svjetskog prvaka.

Ipak, uz analize taktičkih odluka Thomasa Tuchela i argentinskog povratka nakon zaostatka, slučaj Declana Ricea mogao bi ostati još jedan primjer neujednačene primjene novih pravila na Svjetskom prvenstvu.