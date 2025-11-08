Vodeći Hajduk dočekuje posljednjeplasirani Osijek, ovo je očekivani sastav Splićana

Na Poljudu će se u 13. kolu SuperSport HNL-a od 17:45 sastati vodeći Hajduk i posljednjeplasirani Osijek.
Iako to na papiru djeluje kao lak zadatak, Splićane čeka ozbiljan izazov jer momčad Željka Sopića dolazi po prijeko potrebne bodove.
Gonzalo Garcia neće previše mijenjati sastav – u momčad se vraća Rokas Pukštas nakon odrađene suspenzije, dok će Marko Livaja i dalje čekati priliku s klupe, prenosi tportal.
Očekivani sastav Hajduka: Ivušić – Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović – Pajaziti, Krovinović – Bamba, Pukštas, Rebić – Šego.
