Vodeći Hajduk dočekuje posljednjeplasirani Osijek, ovo je očekivani sastav Splićana

Nogomet 8. stu 20258:09 0 komentara
Luka Kolanović via Guliver Images

Na Poljudu će se u 13. kolu SuperSport HNL-a od 17:45 sastati vodeći Hajduk i posljednjeplasirani Osijek.

Iako to na papiru djeluje kao lak zadatak, Splićane čeka ozbiljan izazov jer momčad Željka Sopića dolazi po prijeko potrebne bodove.

Gonzalo Garcia neće previše mijenjati sastav – u momčad se vraća Rokas Pukštas nakon odrađene suspenzije, dok će Marko Livaja i dalje čekati priliku s klupe, prenosi tportal.

Očekivani sastav Hajduka: Ivušić – Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović – Pajaziti, Krovinović – Bamba, Pukštas, Rebić – Šego.

