Infantino: Želimo da Iran igra i Iran će igrati na Svjetskom prvenstvu

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson via Guliver

Što će biti s nastupom Irana na svjetskoj smotri?

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino poslao je jasnu poruku – odustajanje ne dolazi u obzir i Iran će igrati na Svjetskom prvenstvu.

U razgovoru za meksičku televiziju N+ Univision naglasio je da FIFA nema alternativni scenarij.

“Želimo da Iran igra i Iran će igrati. Ne postoji plan B, C ili D – samo plan A”, poručio je.

Istaknuo je i da je Iran plasman izborio na terenu, osiguravši četvrti uzastopni nastup kroz kvalifikacije.

Infantino priznaje da je situacija složena, ali smatra da nogomet treba povezivati, a ne produbljivati političke podjele. Dodao je da je o svemu razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, od kojeg je dobio jamstva da je iranska reprezentacija dobrodošla u SAD.

Napetosti su porasle nakon izjava iranskog ministra sporta Ahmada Donyamalija, koji je sredinom ožujka poručio da Iran „ni pod kojim okolnostima“ ne može igrati na turniru čiji je sudomaćin Amerika, nakon dodatnog pogoršanja odnosa između država.

Pojavile su se i informacije da je Iran pokušao premjestiti svoje utakmice u Meksiko, no iz FIFA-e sada poručuju da za takav scenarij nema prostora – Iran ostaje dio turnira.